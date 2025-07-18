نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. ننشر القائمة النهائية لمرشحي الشيوخ 2025 في الأقصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الجمعة، الكشوف النهائية لأسماء المرشحين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025 عن دائرة محافظة الأقصر، والبالغ عددهم 11 مرشحًا، يأتي ذلك ضمن الاستعدادات الرسمية لتنظيم العملية الانتخابية بمختلف المحافظات، وسط توقعات بمنافسة انتخابية قوية.

تضم قائمة مرشحي الشيوخ بالأقصر مجموعة متنوعة من المرشحين، من بينهم مرشحون مستقلون وآخرون ينتمون إلى عدد من الأحزاب السياسية، وهو ما يضيف تنوعًا في الخلفيات السياسية والبرامج الانتخابية، ويعزز من حيوية المشهد الانتخابي داخل الدائرة.

إجمالي المرشحين على مستوى الجمهورية

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد كشفت أن عدد المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ بنظام الفردي بلغ 428 مرشحًا على مستوى الجمهورية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 مرشحًا عن أحزاب سياسية، بالإضافة إلى قائمة واحدة في كل دائرة مخصصة لنظام القوائم تحت اسم "القائمة الوطنية من أجل مصر".

القائمة النهائية لمرشحي الشيوخ 2025 في الأقصر

القائمة النهائية لمرشحي الشيوخ 2025 في الأقصر

انطلاق الدعاية الانتخابية اليوم ولمدة 14 يومًا

أوضحت الهيئة في بيانها الرسمي أن فترة الدعاية الانتخابية بدأت اليوم، وتستمر لمدة 14 يومًا، لتنتهي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا يوم الخميس 31 يوليو 2025، تمهيدًا للدخول في مرحلة الصمت الانتخابي استعدادًا للاقتراع.

شددت الهيئة الوطنية للانتخابات على أهمية التزام كافة المرشحين بالقواعد المنظمة للدعاية، والمحددة في القرار رقم 14 لسنة 2025، والذي ينظم آليات الإعلان، وحجم الإنفاق، واستخدام الوسائل الدعائية، بما يحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص ويمنع الممارسات غير القانونية.

تُعد محافظة الأقصر من الدوائر الانتخابية ذات الثقل في صعيد مصر، وتتميز بمتابعة جماهيرية وإعلامية كبيرة خلال الاستحقاقات السياسية، ما يجعل المنافسة بين المرشحين أكثر حدة واهتمامًا، خاصة مع دخول أسماء بارزة في السباق الانتخابي.