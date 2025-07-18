نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. إعلان مرشحي انتخابات الشيوخ بأسوان وأرقامهم ورموزهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الجمعة، الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي شملت 8 مرشحين في دائرة محافظة أسوان، بعد الانتهاء من فحص الطلبات والطعون خلال الفترة القانونية المحددة.

ويخوض المرشحون السباق الانتخابي بنظام الفردي، في ظل منافسة قوية بين المستقلين وممثلي الأحزاب، على المقعد الفردي المخصص للمحافظة.

حسب القرار الرسمي الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، تنطلق اليوم الجمعة 18 يوليو، فترة الدعاية الانتخابية لكافة المرشحين، والتي تستمر لمدة 14 يومًا، على أن تنتهي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر الخميس 31 يوليو 2025.

وتبدأ بعدها مباشرة مرحلة الصمت الانتخابي، وفق الجدول الزمني المعتمد من الهيئة، تمهيدًا لإجراء التصويت.

و أكدت الهيئة في بيانها أنها أصدرت القرار رقم 14 لسنة 2025 بشأن تنظيم وضوابط الدعاية الانتخابية، مشددة على ضرورة التزام جميع المرشحين بما ورد في القرار من قواعد صارمة تتعلق باستخدام وسائل الإعلام، وتعليق اللافتات، وتنظيم المؤتمرات والندوات، والابتعاد تمامًا عن الخطاب الديني أو التحريضي أو استخدام المال السياسي.

وأوضحت الهيئة أنها ستقوم بمتابعة تنفيذ هذه الضوابط بكل دقة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات تُرصد خلال فترة الدعاية

8 مرشحين يتنافسون على مقعد الشيوخ في أسوان ضمن انتخابات 2025

428 مرشحًا على مستوى الجمهورية

وفي السياق ذاته، أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجمالي عدد المرشحين بنظام الفردي في جميع محافظات الجمهورية بلغ 428 مرشحًا، من بينهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 مرشحًا حزبيًا، في حين تخوض قائمة وطنية واحدة الانتخابات بنظام القوائم تحت اسم "القائمة الوطنية من أجل مصر".

وتشهد الانتخابات المقبلة منافسة محتدمة في عدد من المحافظات، بينما تبرز دوائر الصعيد، مثل أسوان، كأحد ميادين التنافس التي تحظى باهتمام كبير من الأحزاب والمرشحين المستقلين.

ويُتوقع أن تشهد محافظة أسوان تنافسًا قويًا في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، خصوصًا مع تنوع الخلفيات السياسية للمرشحين الثمانية الذين تم إعلان أسمائهم، وتفاوت انتماءاتهم بين مستقلين ومرشحي أحزاب، وهو ما يعكس طبيعة المشهد الانتخابي في الصعيد خلال هذه الدورة.

وسيقوم المرشحون بعرض برامجهم وتوجهاتهم خلال فترة الدعاية في محاولة لحشد الدعم وكسب ثقة الناخبين، استعدادًا ليوم الحسم.