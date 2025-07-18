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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الجمعة 18 يوليو 2025، القائمة النهائية للمرشحين على مقعد مجلس الشيوخ عن محافظة الوادي الجديد، والتي ضمّت 8 مرشحين بعد غلق باب الترشح ومرحلة البت في الطعون.

جاء ذلك ضمن البيان الرسمي الذي أصدرته الهيئة بشأن إعلان الكشوف النهائية للمترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 على مستوى الجمهورية، والذي تضمن 428 مرشحًا بنظام الفردي، من بينهم 186 مرشحًا مستقلًا و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية.

8 مرشحين يتنافسون على مقعد الوادي الجديد في انتخابات الشيوخ 2025

انطلاق الدعاية الانتخابية

أكدت الهيئة أن فترة الدعاية الانتخابية تبدأ من اليوم ولمدة 14 يومًا، وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الخميس 31 يوليو 2025، تمهيدًا للدخول في مرحلة الصمت الانتخابي.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام جميع المترشحين بضوابط وضوابط الدعاية المقررة، والتي تم تنظيمها في القرار رقم 14 لسنة 2025، مشيرة إلى أن أي مخالفة سيتم التعامل معها وفقًا للقانون واللائحة المنظمة للعملية الانتخابية.

الوادي الجديد.. 8 مرشحين في دائرة واحدة

بلغ عدد المترشحين في محافظة الوادي الجديد، وفقًا للكشف النهائي، 8 مرشحين فقط يتنافسون على مقعد فردي واحد مخصص للمحافظة في مجلس الشيوخ.

ويُتوقع أن تشهد المحافظة تنافسًا ملحوظًا بين المرشحين المستقلين والحزبيين، خاصة مع الانطلاقة الرسمية لفترة الدعاية اليوم.

ومن المنتظر أن تُعلَن خلال الساعات المقبلة تفاصيل المرشحين وأرقامهم ورموزهم الانتخابية، تمهيدًا لبدء تحركاتهم الميدانية على مستوى الدوائر المختلفة داخل المحافظة.

وفيما يتعلق بنظام القوائم، فقد أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن هناك قائمة واحدة فقط تخوض المنافسة، وهي "القائمة الوطنية من أجل مصر"، والتي تمثل تحالفًا انتخابيًا موسعًا يضم عدة أحزاب سياسية.