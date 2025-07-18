نانت الفرنسي يضم المغربي المخضرم يوسف العربي ويفتح الباب أمام رحيل مصطفى محمد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 يوليو 2025 06:36 مساءً - أعلن نادي نانت الفرنسي المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري مصطفي محمد، تعاقده مع المهاجم المغربي المخضرم يوسف العربي قادما من نظيره فريق أبويل نيقوسيا القبرصي، وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي، ما يفتح الباب أمام إمكانية رحيل مصطفى محمد الميركاتو الحالى خاصة وأنه يملك عروض محلية من الأهلى والزمالك بيراميدز، وخارجية لم تعلن بشكل رسمى.

وقال بيان النادي الفرنسي: "توصل نادي نانت ونادي يوسف العربي إلى اتفاق يقضي بانضمام المهاجم الدولي المغربي لمدة عام واحد (يونيو 2026)، بالإضافة إلى عام اختياري".

ولد يوسف العربي في مدينة كان في 3 فبراير 1987 (38 عامًا)، وقضى عامًا في مركز تدريب ستاد ماليربي، الذي ظهر معه لأول مرة كمحترف في عام 2009. خلال صيف عام 2011، بعد موسم ناجح للغاية في الدوري الفرنسي (17 هدفًا)، وقع مع الهلال السعودي عاد إلى أوروبا في الصيف التالي، إلى إسبانيا، وبالتحديد إلى غرناطة. في عام 2016، بعد 4 سنوات في الدوري الإسباني، عاد إلى الخليج ووقع مع الدحيل (قطر). في 3 مواسم، سجل ما مجموعه 95 هدفًا في 83 مباراة!

في صيف عام 2019، عاد هذا المسافر النهم إلى أوروبا مرة أخرى، هذه المرة إلى اليونان، إلى أولمبياكوس بيرايوس. سيخوض المغربي 225 مباراة مع "الثريلوس"، مسجلاً 95 هدفاً. بعد موسم 2024/2025 مع أبويل نيقوسيا (قبرص)، وقّع عقداً مع نادي نانت.

بعد أن أمضى 14 عامًا خارج فرنسا، قرر يوسف العربي الاستقرار في نانت. المهاجم المغربي، السريع والمهاري، ترك بصمته بفضل كفاءته المذهلة أمام المرمى، مسجلاً 322 هدفًا في 610 مباريات احترافية خلال مسيرته. ومن اللافت للنظر أيضًا أن يوسف العربي دأب على التسجيل في جميع الأندية التي لعب لها. وبفضل هذه الكفاءة، التي أصبحت سمة مميزة، وخبرته، يمتلك ابن مدينة كان كل ما يلزم للتألق على ضفاف نهر إيردر.

وقال العربي: "أنا سعيد جدًا بالعودة إلى الدوري الفرنسي، إنه تحدٍّ حقيقي، وكونه يلعب في نادٍ عريق مثل نانت يُضفي عليه المزيد من الإثارة".

وأضاف: "الجميع يعرف نادي نانت وسجله الحافل. منذ أول لقاء لي مع المدرب، والمحادثات الأولى، كنت أرغب في الانضمام. أعرف ما يُمكنني تقديمه للفريق، خاصةً بفضل خبرتي".