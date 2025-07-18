محمد صلاح يزين التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبًا فى تاريخ الدوري الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 يوليو 2025 06:36 مساءً - تواجد النجم المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول، ضمن التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبًا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل الفرعون المصري كتابة التاريخ بوصفه أحد أبرز رموز الكرة الإنجليزية في العصر الحديث.

في تصنيف عالمي حديث صادر عن شبكة "lentedesportiva" العالمية، تم الكشف عن التشكيلة المثالية التي ضمت أسماءً صنعت المجد وسطرت تاريخًا لا يُنسى على مدار أكثر من ثلاثة عقود من المنافسة.

أضاف التقرير أن الدوري الإنجليزي الممتاز قدم منذ انطلاقه عام 1992 مجموعة من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وكان مسرحًا للمهارة والسرعة والابتكار التكتيكي، من بينهم محمد صلاح، وكريستيانو رونالدو، وتييري هنري، وغيرهم من النجوم الذين تركوا بصمتهم الخالدة.

أعظم تشكيلة في تاريخ الدوري الإنجليزي

جاءت التشكيلة المثالية لأعظم فريق في تاريخ البريميرليج على النحو التالي:

حارس المرمى: بيتر شمايكل

الأسطورة الدنماركية الذي قاد مانشستر يونايتد لتحقيق ثلاثية تاريخية، وتميز بتصدياته الحاسمة وقدرته الفريدة في بناء اللعب من الخلف.

الظهير الأيمن: ترينت ألكسندر أرنولد

أعاد تعريف دور الظهير العصري في ليفربول، بفضل تمريراته الحاسمة ورؤيته المميزة في بناء الهجمات.

الظهير الأيسر: أشلي كول

أحد أبرز الأظهرة في تاريخ البريميرليج، وكان عنصرًا أساسيًا في جيل "اللاهزيمة" مع أرسنال، كما توّج بعدة ألقاب مع تشيلسي.

قلب الدفاع: ريو فرديناند

تميز بالأناقة والهدوء، وقاد خط دفاع مانشستر يونايتد في فترة ازدهاره، وكان صلبًا في الكرات الهوائية والالتحامات الأرضية.

قلب الدفاع: فيرجيل فان دايك

أحدث نقلة نوعية في دفاع ليفربول، بفضل هدوئه وقدرته على قراءة اللعب، وساهم في استعادة لقب الدوري الغائب عن النادي لسنوات طويلة.

خط الوسط: كيفن دي بروين

العقل المدبر في وسط ملعب مانشستر سيتي، وأحد أفضل صناع اللعب في تاريخ الدوري، بفضل تمريراته المتقنة ورؤيته الثاقبة.

خط الوسط: روي كين

القائد المُلهم لفريق مانشستر يونايتد، جسّد الروح القتالية والانضباط، وكان لاعبًا لا غنى عنه في منتصف الملعب.

الجناح الأيمن: محمد صلاح

الهداف التاريخي لليفربول في الدوري، وأحد أكثر اللاعبين تأثيرًا وثباتًا في الأداء خلال مواسمه المتتالية في البريميرليج.

الجناح الأيسر: كريستيانو رونالدو

بدأ رحلته العالمية مع مانشستر يونايتد، وتميز بسرعته وقوته التهديفية، وأسهم في تتويج الفريق بعدة ألقاب.

المهاجم الثاني: واين روني

سجل 208 أهداف وحقق خمسة ألقاب دوري، وكان نموذجًا للمهاجم الشامل الذي يجيد التسجيل وصناعة اللعب والتحرك بذكاء.

المهاجم الصريح: تييري هنري

أيقونة نادي أرسنال، وأفضل هداف أجنبي في تاريخ الدوري لفترة طويلة، بفضل سرعته ومهاراته وأناقة أدائه في الثلث الهجومي.