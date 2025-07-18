13 مرشحًا يتنافسون على 5 مقاعد بالقليوبية في انتخابات الشيوخ 2025

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لمجلس الشيوخ بمحكمة شمال بنها الابتدائية، برئاسة المستشار خالد ممدوح خضر، الكشوف النهائية لأسماء المرشحين بدائرة محافظة القليوبية لخوض سباق انتخابات مجلس الشيوخ 2025 على 5 مقاعد فردية.

وبحسب الإعلان الرسمي، تم تعليق الكشوف النهائية في بهو المحكمة، على أن تبدأ اليوم رسميًا مرحلة الدعاية الانتخابية لكل المرشحين، في إطار الجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

13 مرشحًا يتصدرهم حزب "مستقبل وطن"

تضمنت الكشوف النهائية 13 مرشحًا بعد استبعاد اثنين من المتقدمين، وتوزع المرشحون كالتالي:

3 مرشحين عن حزب مستقبل وطن

6 مرشحين مستقلين

مرشح واحد لكل من: الجبهة الوطنية، حماة الوطن، حزب النور، مصر أكتوبر

الأسماء والأرقام والرموز الانتخابية

فيما يلي أبرز أسماء المرشحين النهائيين، إلى جانب أرقامهم ورموزهم الانتخابية:

سيد حجازي – مستقبل وطن – رقم (1) – رمز: القلم

هشام حسيني – مستقبل وطن – رقم (2) – رمز: الكتاب

عماد بركات – مستقبل وطن – رقم (3) – رمز: سنبلة القمح

محمد أبو زيد – حماة وطن – رقم (4) – رمز: التاج

فتحي دسوقي – الجبهة الوطنية – رقم (5) – رمز: السيارة

رامي فريد – مصر أكتوبر – رقم (6) – رمز: الأسد

عماد محرم – مستقل – رقم (7) – رمز: الكف

محمد مسعد عليمي – حزب النور – رقم (8) – رمز: الفانوس

سعد محمد طه – مستقل – رقم (9) – رمز: صقر

د. عزيزة السيد – مستقلة – رقم (10) – رمز: الشمعة

مدحت الجارحي – مستقل – رقم (11) – رمز: المدفع

خالد شومان – مستقل – رقم (13) – رمز: الكاميرا

نجيب محمد عمر – مستقل – رقم (14) – رمز: المتحف المصري

مرشحو القائمة الوطنية في القليوبية

أما بالنسبة لنظام القائمة الوطنية من أجل مصر، فقد ضمت الأسماء التالية:

النائب محمد حلاوة – مستقبل وطن

النائب صلاح السعودي – مستقبل وطن

د. حسين يوسف رزق – حماة الوطن

ولاء هرماس – الشعب الجمهوري

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن اليوم هو أول أيام الدعاية الانتخابية، وتستمر حتى 31 يوليو 2025، على أن يبدأ بعد ذلك الصمت الانتخابي تمهيدًا للتصويت.