نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقل الدوائر ترشيحًا.. الهيئة تعلن كشوف مرشحي البحر الأحمر لمجلس الشيوخ 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، القائمة النهائية للمترشحين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 عن دائرة محافظة البحر الأحمر بنظام المقاعد الفردية، والتي شملت 5 مرشحين فقط، وهو العدد الأقل على مستوى الدوائر الانتخابية، ما يجعل المعركة الانتخابية هناك أكثر تركيزًا وأقل تشتتًا.

كشوف مرشحي البحر الأحمر لمجلس الشيوخ 2025

الرموز الانتخابية والمرشحون.. منافسة حزبية ومجتمعية محدودة العدد

اعتمدت الهيئة رموزًا انتخابية رسمية لكل مرشح، ضمن الترتيبات التنظيمية للعملية الانتخابية، ولم تُعلن تفاصيل الأسماء حتى لحظة كتابة الخبر، إلا أن التنافس في البحر الأحمر يُتوقع أن يكون بين مرشحين من أحزاب سياسية معروفة، وآخرين مستقلين يمثلون مختلف مراكز المحافظة الممتدة من رأس غارب وحتى حلايب وشلاتين.

428 مرشحًا على مستوى الجمهورية.. والبحر الأحمر الأقل ترشيحًا

يأتي إعلان البحر الأحمر ضمن الكشوف الرسمية التي شملت 428 مرشحًا على النظام الفردي على مستوى الجمهورية، بينهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 مرشحًا ممثلين لأحزاب سياسية، إضافة إلى قائمة موحدة بنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

أكدت الهيئة الوطنية أن فترة الدعاية الانتخابية بدأت اليوم، الجمعة، وتستمر لمدة 14 يومًا، على أن تنتهي ظهر يوم الخميس الموافق 31 يوليو، لتبدأ بعد ذلك فترة الصمت الانتخابي استعدادًا لبدء التصويت.

وقد طالبت الهيئة جميع المرشحين بالالتزام بالقانون واللوائح، وعدم تجاوز ضوابط الدعاية الانتخابية المنصوص عليها في القرار رقم 14 لسنة 2025.