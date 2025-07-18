نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء والرموز.. 22 مرشحًا في انتخابات الشيوخ بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الجمعة، القائمة النهائية لأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 عن محافظة الإسكندرية، بنظام الفردي، متضمنة الرموز الانتخابية الخاصة بكل مرشح، ويبلغ عدد المرشحين بدائرة شرق الإسكندرية 22 مرشحًا، يمثلون مزيجًا من المستقلين وممثلي الأحزاب السياسية المختلفة.

تفاصيل المرشحين والأحزاب والرموز في قائمة الإسكندرية

شملت القائمة النهائية أسماء عدد من الشخصيات السياسية والحزبية، وجاءت كالتالي:

عبدالله ضيف الله (مستقبل وطن - سلم)، عمر الغنيمي (مستقبل وطن - كتاب)، مصطفى أبو زهرة (مستقبل وطن - قلم)، رجائي عزت (حماة الوطن - تاج)، طارق الوكيل (حماة الوطن - ماسة)، إيهاب زكريا (الجبهة الوطنية - سيارة)، أحمد طرمان (الشعب الجمهوري - صاروخ)، معتز الحضري (الإصلاح والنهضة - تليفون محمول)، راضي النشرتي (مستقل - أسد)، مروة النجار (الإصلاح والنهضة - عنقود عنب)، شوقي الفقي (مستقل - صقر)، أيمن مرسي (الإصلاح والنهضة - سفينة)، يسري خليفة (المصريين الأحرار - طائرة)، إبراهيم شحاتة (العدل - حصان)، أشرف رجب (العدل - شاكوش)، شريف القاضي (الوعي - طاووس)، مايكل نبيل (مستقل - جرس)، محمد عبد اللاه (الريادة - طائرة هليكوبتر)، شيماء عبد الرسول (الاتحاد - فنار)، أشرف زهران (الاتحاد - مدفع)، ثريا عبد الحافظ (مستقلة - فراشة)، أشرف السيد (مستقل - كماشة).

الهيئة تعلن الجدول الزمني وموعد الدعاية والصمت الانتخابي

أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن فترة الدعاية الانتخابية بدأت اليوم الجمعة وتستمر لمدة 14 يومًا، حتى الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس 31 يوليو، لتبدأ بعدها فترة الصمت الانتخابي طبقًا للجدول الزمني المُعتمد.

أكدت الهيئة أن العملية الانتخابية تسير وفق التعديلات الأخيرة التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون مجلس الشيوخ وتقسيم الدوائر، وبحسب القانون، يتكوّن المجلس من 300 عضو، يُنتخب ثلثاهم بنظام الاقتراع العام السري، ويُعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر، مع تخصيص ما لا يقل عن 10% من المقاعد للمرأة.

الهيئة تدعو المرشحين للالتزام بالقانون وضوابط الدعاية الانتخابية

دعت الهيئة جميع المترشحين إلى احترام الضوابط القانونية للدعاية، التي نُظمت بموجب القرار رقم 14 لسنة 2025، مؤكدة أن أي مخالفة قد تعرّض المرشح للمساءلة القانونية.