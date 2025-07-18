نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العد التنازلي بدأ.. إعلان قائمة مرشحي انتخابات الشيوخ 2025 في المنصورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين على نظام المقاعد الفردية في محافظة الدقهلية، وذلك ضمن الاستعدادات الرسمية لانطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2025، وتُعد محكمة المنصورة الابتدائية هي الجهة القضائية المشرفة على تلقي أوراق الترشح واعتماد الأسماء.

ويأتي هذا الإعلان في ضوء جدول زمني وضعته الهيئة بعناية لتنظيم العملية الانتخابية، حيث تم الانتهاء من فحص الطعون والبت فيها بشكل نهائي، ليبدأ المرشحون رحلتهم في الدعاية الانتخابية.

428 مرشحًا يتنافسون على المقاعد الفردية.. والأحزاب تتصدر

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن إجمالي عدد المترشحين على المقاعد الفردية بلغ 428 مرشحًا، موزعين بين 186 مرشحًا مستقلًا و242 مرشحًا يمثلون الأحزاب السياسية، في إشارة واضحة إلى حجم المنافسة وتنوع الخلفيات والانتماءات.

وتخوض الأحزاب معركة انتخابية قوية، تتصدرها أسماء لافتة، إلى جانب قائمة واحدة في كل دائرة مخصصة لنظام القوائم، تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

بدء الدعاية الانتخابية رسميًا.. والصمت الانتخابي في نهاية الشهر

بدأت رسميًا اليوم الجمعة 18 يوليو 2025، فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين، وتستمر لمدة 14 يومًا، على أن تنتهي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الخميس 31 يوليو، ليبدأ بعدها الصمت الانتخابي الذي يسبق يوم التصويت.

وقد ناشدت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع المرشحين الالتزام التام بـ ضوابط الدعاية الانتخابية التي نُظمت بموجب القرار رقم 17 لسنة 2025، تجنبًا لأي مخالفات تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.

الهيئة تدعو للالتزام والانضباط وتعد بانتخابات شفافة ونزيهة

جددت الهيئة تأكيدها على أهمية الالتزام بـ المعايير القانونية والأخلاقية في كافة مراحل الانتخابات، من الترشح وحتى إعلان النتائج، مؤكدة أنها ستعمل على تطبيق القانون بحزم تجاه أي تجاوزات أو محاولات للتأثير غير المشروع على الناخبين.