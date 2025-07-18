نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان القائمة النهائية لمرشحي المقاعد الفردية بمجلس الشيوخ 2025 بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، القائمة النهائية بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ المصري 2025 على نظام الفردي في دائرة محافظة القاهرة، وذلك بعد الانتهاء من مرحلة فحص الأوراق والطعون المقدمة من بعض المرشحين، واعتماد محكمة جنوب القاهرة الابتدائية كمقر رسمي لاستقبال طلبات الترشح.

تضمنت القائمة عددًا من الشخصيات العامة والسياسية، بالإضافة إلى مرشحين مستقلين يمثلون أطيافًا متنوعة من الخلفيات المجتمعية والمهنية. وشهدت الدائرة تنافسًا واضحًا بين مرشحي الأحزاب الكبرى ومرشحين مستقلين، في ظل توقعات بارتفاع نسبة المشاركة، خصوصًا مع تنوع الأسماء المطروحة.

مرشحو النظام الفردي في القاهرة

ومن أبرز الأسماء التي وردت ضمن القائمة: فريد محمود حسان الشوباشي مرشحًا عن حزب المؤتمر، وسالم محمد سالم موسى موسى عن نفس الحزب، بينما ترشح كل من دينا عبد العزيز علي السيد، وشريف إبراهيم شوقي علام، وسامية مصطفى كامل حسن، وفؤاد السيد فؤاد عبد الحميد القصاص بصفة مستقلين. كما ظهر اسم أحمد السيد فرغلي فرغلي محمد ممثلًا لحزب العدل، وبيتر نبيل ميخائيل عبد المسيح لنفس الحزب، في حين ترشح أحمد سميح أحمد حامد صديق عن حزب الشعب الجمهوري، وأحمد صلاح الدين عبد الحميد عبد السلام عن حزب مستقبل وطن.

كما شملت القائمة مرشحين من خلفيات مهنية متعددة، أبرزهم أساتذة جامعات، وقانونيون، ورجال أعمال، وشخصيات لها تاريخ سابق في العمل البرلماني، مما يعكس التعدد في التوجهات والطروحات السياسية داخل الدائرة.

ومن المقرر أن تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لانطلاق فترة الدعاية الانتخابية الرسمية، والتي يعقبها الصمت الانتخابي، ثم إجراء عملية التصويت في المواعيد المحددة وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويترقب الشارع السياسي في القاهرة مجريات هذا السباق الانتخابي، وسط توقعات بأن تكون المنافسة قوية نظرًا لثقل المحافظة السياسي والديمغرافي، ودورها الحاسم في رسم خريطة مجلس الشيوخ القادم.