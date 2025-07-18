الحايس: «العدل» يعقد 3 مؤتمرات جماهيرية كبرى لدعم مرشحي الحزب على المقاعد الفردية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 يوليو 2025 04:31 مساءً - صرّح عبد الغني الحايس، مساعد رئيس حزب العدل للاتصال السياسي، بأن الحزب يعقد اليوم ثلاث مؤتمرات جماهيرية كبرى في محافظات البحيرة والسويس والبحر الأحمر، وذلك في إطار دعم مرشحي الحزب على المقاعد الفردية ضمن الاستعدادات الجارية للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأوضح «الحايس» أن المؤتمر الأول يُعقد في محافظة البحيرة لدعم المرشح محمد سعيد المصري، مرشح الحزب على المقعد الفردي، بحضور النائب عبد المنعم إمام، رئيس الحزب، والمهندس إسماعيل الشرقاوي، مرشح التحالف الوطني عن حزب العدل، إلى جانب عدد من قيادات الحزب، منهم عبد العزيز الشناوي، رئيس المكتب السياسي، والمهندس محمد جامع، مرشح الحزب على قائمة التحالف الوطني بدائرة الإسكندرية والبحيرة (الدائرة الرابعة)، والمهندس رضا أشرف، أمين الحزب بالمحافظة.

وأضاف أن المؤتمر الثاني يُقام في محافظة السويس لدعم مرشح الحزب على المقعد الفردي، النائب السابق شرف الدين محمد شرف، وذلك بحضور النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام للحزب، وعدد من قيادات الحزب منهم الأستاذ حسام حسن، أمين التنظيم، والدكتورة إيفا فارش، مرشحة التحالف الوطني عن حزب العدل، والأستاذ علي أبو حميد، أمين العضوية المركزي، والأستاذ عثمان مصطفى، أمين العمال بالحزب.

كما أشار إلى أن الحزب ينظم لقاءً جماهيرياً في مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر لدعم مرشحه على المقعد الفردي بدائرة المحافظة، أحمد فوائد القاضي، وذلك بحضور المهندس أحمد بدرة، مساعد رئيس الحزب لتنمية الصعيد، والسيد أحمد السيد، مرشح قائمة التحالف الوطني عن حزب العدل.

وأكد “الحايس” أن هذه الفعاليات الجماهيرية تأتي في إطار حرص حزب العدل على تعزيز تواصله المباشر مع المواطنين في مختلف المحافظات، وتقديم مرشحين يمتلكون الكفاءة والقدرة على تمثيل أبناء دوائرهم تحت قبة البرلمان، والعمل بجدية على تبني قضاياهم والدفاع عنها