نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع كفاءة وحدة طوارئ وعمليات جراحة التجميل بمستشفيات قصر العيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار الجهود المتواصلة لتطوير الخدمات الطبية والبنية التحتية بمستشفيات قصر العيني، قام الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بتفقد وحدة جراحة التجميل وعملياتها (قسم ٨) عقب الانتهاء من مشروع رفع الكفاءة. وقد شملت أعمال رفع الكفاءة غرف العمليات والإفاقة وغرف الإقامة الخاصة بالمرضى، ونُفذت خلال فترة لم تتجاوز ثمانية أشهر، بتكلفة إجمالية بلغت في حدود مليون وربع جنيه

رافق الدكتور حسام صلاح خلال الجولة كل من الدكتور هاني العسلي، نائب المدير التنفيذي للشؤون الماليه والإداريه والدكتور أحمد طلعت،نائب المدير التنفيذي، والدكتورة مروة مشعل،نائب المدير التنفيذي للشؤون الطبيه والعلاجية. وقد أكد سيادته خلال الزيارة على أهمية هذا المشروع في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمرضى، وتوفير بيئة علاجية حديثة وآمنة تدعم أداء الفرق الطبية وترتقي بمستوى الرعاية الصحية.

جاء تنفيذ المشروع بدعم من خلال تمويل ذاتي المستشفيات والموازنة عدد من مؤسسات قصر العيني، من أبرزها مؤسسة قصر العيني لدعم الطوارئ، والتي حضر ممثلون عنها خلال الزيارة، وهم الأستاذ الدكتور فتحي خضير – أستاذ جراحة التجميل والعميد الأسبق لكلية الطب، والدكتور ماهر فوزي – أستاذ التخدير والمستشار القانوني لعميد الكلية، والأستاذة الدكتورة علا رجب – أستاذ الروماتيزم وعضو الجمعية.

وقد أشرف على أعمال رفع الكفاءة كل من الدكتور محمد البربري – رئيس أقسام الجراحة، والدكتور وائل عبد الناصر – رئيس وحدة ٢٨ والمشرف العام علي قطاع جراحة التجميل بالمستشفيات، والدكتور أشرف السباعي رئيس وحدة الحروق وطوارئ جراحة التجميل. ويعمل تخصص جراحة التجميل تحت مظلة قسم الجراحة العامة، في إطار تعاون مؤسسي يعكس التكامل التخصصي الدقيق ويعزز فعالية تقديم الرعاية الطبية المتقدمة.

تعد وحدة حوادث جراحة التجميل من الوحدات المحورية داخل مستشفيات قصر العيني، إذ يقدم خدمات نوعية تشمل جراحات تجميلية وعلاجية لإصابات الوجه والفكين، والأطراف، والأوتار، بالإضافة إلى الجراحات التكميلية الناتجة عن الحوادث. كما تستخدم الوحدة تقنيات الجراحة الميكروسكوبية الدقيقة في إعادة توصيل الأوعية والأجزاء المبتورة، بما يحقق أعلى مستويات الدقة والتعافي للمرضى.

ويعكس هذا المشروع التزام كلية طب قصر العيني المستمر بتقديم خدمات صحية متقدمة، قائمة على التخصص والخبرة، وضمن بيئة علاجية وتعليمية وتدريبية وبحثية متكاملة تتماشى مع المعايير الدولية في جودة الرعاية وسلامة المرضى.

وشهدت الجولة التفقدية حضور نخبة من أساتذة الكلية، من بينهم: الأستاذ الدكتور أحمد ماهر مدير مستشفي الطوارئ، والأستاذ الدكتور محمد عمرو مدير مستشفي منيل بحري، الدكتور مصطفى أبو السعود، والدكتور ممدوح أبو الحسن، والدكتور خالد صادق، والدكتور أحمد عبد السلام، والدكتور أحمد سامي، والدكتور محمد أشرف.