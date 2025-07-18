جامعة برج العرب التكنولوجية ومديرية العمل بالإسكندرية يوقعان مذكرة تفاهم

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أحمد جودة - القاهرة - في إطار رؤية الدولة المصرية نحو تعزيز التكامل بين مؤسسات التعليم التكنولوجي والجهات التنفيذية، شهدت جامعة برج العرب التكنولوجية أمس الخميس الموافق 17 يوليو 2025 توقيع مذكرة تفاهم مع مديرية العمل بالإسكندرية، التابعة لوزارة القوى العاملة، وذلك بمقر الجامعة بمدينة برج العرب الجديدة.

وقع المذكرة الدكتور محمد مرسي الجوهري رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، والمهندس محمد كمال سعد وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأكاديمية.

ووفقًا لما جاء في مذكرة التفاهم، فإن هذا التعاون يأتي "إيمانًا بالدور الرائد الذي تقوم به المؤسسات في مجال التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية في التخصصات المختلفة، وفي إطار دعم التعليم العالي وخاصة التكنولوجي وتعزيز مهارات الشباب في مجالات التعليم والتدريب وريادة الأعمال، ورغبةً من الطرفين في التعاون المشترك لتوفير بيئة تدريبية متكاملة لإعداد كوادر شابة لمواجهة احتياجات سوق العمل.

تهدف الاتفاقية إلى تقديم سبل الدعم العلمي والعملي للطلاب والخريجين، وتمكين الشباب من الحصول على تدريب مهني معتمد، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة، فضلًا عن التعاون في مجالات التنمية البشرية وريادة الأعمال، وتبادل المعلومات الفنية والزيارات العلمية، والربط مع الجهات الصناعية والمهنية، بما يضمن تقديم برامج تدريبية عالية الجودة بشهادات معتمدة، وهو ما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويتماشى مع استراتيجية الدولة في تأهيل الكفاءات البشرية.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور محمد مرسي الجوهري رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، قائلًا: "نؤمن بأن مستقبل مصر يعتمد على الاستثمار في العقول الشابة، ولهذا فإن التعاون مع مديرية العمل بالإسكندرية يمثل خطوة مهمة نحو إعداد خريج مؤهل تكنولوجيًا وعمليًا، قادر على المنافسة محليًا ودوليًا، كما نحرص على أن تكون الجامعة مركزًا وطنيًا للتعليم التطبيقي المتقدم، وملتقى للشراكات التنموية التي تخدم المجتمع وسوق العمل.

ومن جانبه، قال المهندس محمد كمال سعد وكيل مديرية العمل بالإسكندرية: "نعتز بهذا التعاون المثمر مع جامعة برج العرب التكنولوجية، لما لها من دور متميز في تطوير التعليم التكنولوجي، حيث أن هذه المذكرة تأتي ضمن خطة الوزارة لتعزيز التواصل بين قطاع التعليم ومجال التشغيل، وتمكين الشباب من اكتساب المهارات الحقيقية المطلوبة في سوق العمل من خلال التدريب التطبيقي الفعلي، مما يُسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتحقيق تنمية بشرية حقيقية.

حضر مراسم التوقيع كل من أحمد فتحي مدير منطقة برج العرب، إيمان نبيل مدير العلاقات العامة بمديرية العمل، محمد منقوري باحث علاقات عامة،

الدكتور هانى المنشاوى رئيس مجلس إدارة شركة سمر مون لتصنيع الاسماك وعضو مجلس الجامعة لجامعة برج العرب التكنولوجية

ومن الجامعة الدكتورإبراهيم الفحام مستشار رئيس الجامعة، الدكتور علاء عرفة عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة،

الدكتور محمد رمضان وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور محمد نصار وكيل الكلية لشؤون الخدمات والتدريب، أميرة درويش منسق برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي، سالم فزاع أمين عام الجامعة.

وختامًا، عقب مراسم التوقيع، قام الضيوف بجولة تفقدية داخل ورش ومعامل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، اطلعوا خلالها على الإمكانيات التكنولوجية الحديثة والبنية التحتية المتطورة للكلية، حيث أعربوا عن تقديرهم البالغ لجهود الجامعة في تطوير العملية التعليمية والتدريبية وربطها الفعلي باحتياجات سوق العمل، مشيدين بالمستوى المتميز للبرامج الدراسية والمعامل والكوادر الأكاديمية والإدارية.

الجدير بالذكر تأكيد الحضور أن جامعة برج العرب التكنولوجية تمثل نموذجًا رائدًا للجامعات التكنولوجية في مصر، بفضل رؤيتها الطموحة ومبادراتها المستمرة لتمكين الشباب وتطوير مهاراتهم، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر ٢٠٣٠، ويُسهم في دعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل حقيقية ومُستدامة.