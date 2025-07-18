القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية على قطاع غزة تسفر عن 6 شهداء وإصابة العشرات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 يوليو 2025 02:15 مساءً - قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، إن الوتيرة التصاعدية للغارات الإسرائيلية على قطاع غزة تسببت في سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، في ظل استهداف واسع للمناطق السكنية والتجمعات المدنية.

وأوضح جبر، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن قوات الاحتلال أطلقت نيرانها على تجمعات الفلسطينيين المنتظرين للمساعدات الأمريكية في المنطقة الغربية بمدينة رفح، ما أسفر عن استشهاد نحو 6 فلسطينيين وإصابة عشرات آخرين، بعدما تحوّل انتظار المساعدات إلى مأساة حمل فيها الضحايا على الأكتاف.

تواصلت الغارات الإسرائيلية على مدينة خان يونس، حيث استهدفت مناطق المواصي وخيام النازحين، بالإضافة إلى قصف منزل في داخل المدينة، مما أدى إلى وصول نحو 17 مصابًا إلى مستشفيات المدينة منذ الفجر، كما قصفت الطائرات الحربية منزلًا في حي التفاح وآخر في منطقة جباليا شمال قطاع غزة.

وفي الوقت ذاته، تمكنت الطواقم الإغاثية من انتشال جثامين شهداء سقطوا سابقًا في مناطق الشجاعية والتفاح، ليصل عدد شهداء غزة منذ فجر اليوم إلى حوالي 10 أشخاص.