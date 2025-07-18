نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام القاهرة يطلق مبادرة بحثية لدعم التسويق السياحي لمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار جهود جامعة القاهرة لتعزيز دور البحث العلمي في دعم الاقتصاد الوطني، تبنت كلية الإعلام بالجامعة مشروعًا بحثيًا متكاملًا يهدف إلى تنشيط التسويق السياحي لمصر، وتقديم مقترح شامل لهوية مصر السياحية يعكس خصوصيتها الثقافية والحضارية على المستوى المحلي والدولي.

وجاء ذلك خلال جلسة نقاشية موسعة استضافتها الكلية، برعاية الأستاذة الدكتورة ثريا البدوي، عميدة الكلية، وبحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين، لمناقشة مخرجات المشروع البحثي الذي استغرق العمل عليه نحو 16 شهرًا، بمشاركة فريق بحثي متميز من أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام وعدد من الكليات الأخرى ذات الصلة.

قيادة علمية ومشروع وطني

ترأس الفريق البحثي الأستاذة الدكتورة حياة بدر، أستاذ العلاقات العامة بكلية الإعلام، وشارك في الفريق كل من:

الأستاذة الدكتورة إيمان طاهر (باحث منوب)

(باحث منوب) الدكتورة إيمان سليمان

الدكتورة آلاء فوزي

الدكتورة تغريد مجدي

الدكتورة هدى صلاح

الدكتورة هناء حمدي

الدكتورة ولاء علي من كلية الآثار

من كلية الآثار الأستاذة فاطمة فتحي، المدرس المساعد بقسم الصحافة

وأشارت الدكتورة ثريا البدوي، عميدة الكلية، إلى أن المشروع لا يزال في مرحلة التقييم والتطوير، حيث تُجرى حاليًا بعض التعديلات الطفيفة على ضوء آراء الخبراء تمهيدًا لاعتماد المخرجات النهائية، مؤكدة أن الهدف الرئيسي هو بلورة رؤية تسويقية وسياحية تعبر عن الهوية المصرية بشكل مبدع ومعاصر.

ربط البحث العلمي بالصناعة

من جهتها، أكدت الأستاذة الدكتورة وسام نصر، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، أن المشروع سيتم عرضه ضمن فعاليات منتدى جامعة القاهرة الثاني للابتكار، تحت عنوان: "الابتكار الأكاديمي وتحديات سوق العمل: نحو شراكة استراتيجية"، وذلك بمشاركة الدكتورة حياة بدر والفريق البحثي، وبالتنسيق مع الأستاذ الدكتور عماد شلبي، المشرف العام على إدارة البحوث العلمية بالجامعة، الذي أبدى دعمًا كبيرًا لهذا العمل نظرًا لأهميته الوطنية.

وأضافت نصر أن هذا المشروع يُجسد نموذجًا ناجحًا لربط البحث الأكاديمي باحتياجات الدولة التنموية، خاصة في مجال السياحة، من خلال استثمار الإمكانيات الإعلامية في دعم صورة مصر عالميًا، وتقديم مقترحات علمية قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالهوية السياحية والعلامة الوطنية.

حضور رفيع المستوى من خبراء الإعلام والسياحة

شهدت الجلسة النقاشية حضور عدد من الرموز الأكاديمية والخبراء المتخصصين، من أبرزهم:

الأستاذ الدكتور عماد شلبي ، المشرف العام على إدارة البحوث العلمية بجامعة القاهرة

، المشرف العام على إدارة البحوث العلمية بجامعة القاهرة الأستاذ الدكتور طارق سيد ، رئيس رابطة علماء الآثار المصرية وأستاذ الآثار بجامعة القاهرة

، رئيس رابطة علماء الآثار المصرية وأستاذ الآثار بجامعة القاهرة الدكتور يحيى عبد القادر ، المستشار السياحي

، المستشار السياحي الأستاذة الدكتورة شيماء ذو الفقار ، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام

، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام الدكتورة هنادي سلطان، الرئيس السابق للإدارة المركزية لإعلام القاهرة الكبرى بالهيئة العامة للاستعلامات

وقد أثنى الحضور على جودة الأبحاث المقدمة والمقترح المطروح، مشيرين إلى أهمية المشروع في تقديم تصور عصري ومتكامل للهوية السياحية لمصر، بما يعزز من مكانتها التنافسية على خريطة السياحة العالمية، ويُسهم في تحسين الصورة الذهنية للدولة المصرية لدى المجتمعات العربية والغربية.

كما قدم الخبراء المشاركون عددًا من الملاحظات الفنية التي من شأنها تعزيز جودة النتائج النهائية، مع التأكيد على ضرورة تحويل مخرجات هذا المشروع إلى سياسات تنفيذية بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، بما يُسهم في دعم قطاع السياحة كأحد روافد الاقتصاد الوطني.