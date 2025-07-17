نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر بالتعليم: الانتهاء من تصحيح 7 مواد أساسية.. وبدء تقدير الرياضيات والإحصاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر بوزارة التربية والتعليم، إن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 أوشكت على الانتهاء داخل الكنترولات الرئيسية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن النتيجة في مراحلها النهائية وسيتم الإعلان عنها خلال أيام قليلة.

وأضاف أن الكنترولات انتهت تمامًا من تصحيح جميع الأسئلة المقالية في مختلف المواد الدراسية، سواء لطلاب الشعبة الأدبية أو العلمية، مشيرًا إلى أن التصحيح تم بدقة شديدة لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل في الدرجات، وفقًا للقواعد التي حددتها وزارة التربية والتعليم.

وأوضح أن الكنترولات أنهت بالفعل أعمال التصحيح في عدد من المواد الأساسية، وهي: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، التاريخ، والجغرافيا، إلى جانب الانتهاء الكامل من تصحيح المواد التي لا تضاف إلى المجموع مثل اللغة الأجنبية الثانية، التربية الدينية، التربية الوطنية، والاقتصاد والإحصاء بالنسبة لطلاب النظام القديم.

وأشار المصدر إلى أن المرحلة الحالية تشهد بدء أعمال تصحيح مواد الرياضيات بفروعها المختلفة (التطبيقية والبحتة)، بالإضافة إلى مادة الإحصاء، مع التوجيه بسرعة إنجاز هذه الأعمال والانتهاء منها قبل نهاية الأسبوع الجاري، دون الإخلال بالدقة والجودة في التصحيح.

وأكد أن الكنترولات بدأت بالفعل في تنفيذ مراحل رصد وتجميع الدرجات، وهي المرحلة التي تسبق مراجعة النتائج النهائية واعتمادها رسميًا، مشيرًا إلى أن التصحيح الإلكتروني لأسئلة الاختيار من متعدد تم عبر أجهزة الماسح الضوئي، في حين تم الانتهاء من تصحيح الأسئلة المقالية يدويًا بدقة بالغة.

وأضاف أن الوزارة تطبق هذا العام قواعد "التصحيح الرشيد" التي تضمن العدالة والمساواة بين جميع الطلاب، لافتًا إلى أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 سيكون خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري، فور انتهاء جميع إجراءات التصحيح والمراجعة والرصد، واعتماد النتيجة بشكل نهائي.

وأوضح المصدر أن النتيجة ستُتاح فور اعتمادها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، من خلال إدخال رقم الجلوس، حيث تظهر للطالب درجاته في جميع المواد الدراسية، بالإضافة إلى المجموع الكلي، مشيرًا إلى أن عددًا من المواقع الإخبارية المعتمدة ستنشر النتيجة بالتزامن مع إعلانها الرسمي.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة حريصة على أن تخرج النتيجة في أفضل صورة ممكنة، وأن يحصل كل طالب على حقه دون زيادة أو نقصان، مشيرًا إلى أن العمل لا يزال مستمرًا داخل الكنترولات على مدار الساعة للانتهاء من المهام المتبقية تمهيدًا لانطلاق مرحلة التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد العليا فور إعلان النتيجة.