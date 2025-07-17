نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد تنفي سحب عربات قطارات VIP على خط القاهرة أسوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بيانًا ردًا على ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان "سحب عربات قطارات VIP من خط أسوان – القاهرة"، مؤكدة أن ما أُثير بهذا الشأن غير صحيح تمامًا.

وأوضحت الهيئة الحقائق التالية:

في إطار خطة وزارة النقل الشاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية، وفي مقدمتها الوحدات المتحركة، تعاقدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع شركة "جانز مافاج" المجرية لتوريد 1350 عربة ركاب حديثة بمستويات متنوعة. وقد وصل منها حتى الآن عدد 1053 عربة، تشمل:

500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية

500 عربة درجة ثالثة مكيفة

53 عربة درجة ثانية مكيفة

وتنفي الهيئة صحة ما تم تداوله بشأن تقليص خدمات قطارات الـVIP إلى محافظات الصعيد، حيث تؤكد أن جميع خطوط الجنوب ما زالت تخدمها 94 قطارًا متنوعًا، تلبي احتياجات مختلف شرائح الركاب، وتُشغل وفقًا للتالي:

2 قطار تالجو

14 قطار VIP

8 قطارات إسباني مطور

6 قطارات فرنساوي مطور

6 قطارات نوم

4 قطارات درجة ثانية فاخرة

28 قطار درجة ثالثة مكيفة

26 قطار درجة ثالثة تهوية

كما بدأت الهيئة منذ 5 سبتمبر 2024 في تشغيل خدمة العربات الجديدة من الدرجة الثانية الفاخرة على قطار 1088 (الإسكندرية – أسوان)، والتي لاقت إقبالًا كبيرًا من الركاب نظرًا لما تتمتع به من وسائل راحة متطورة، وتكييف مركزي، ومخارج كهرباء، وأنظمة USP، وقد وصلت نسبة الإشغال بها إلى 100%.

وفي هذا السياق، تم استبدال عدد محدود من العربات في قطارين بعربات من الدرجة الثانية الفاخرة الجديدة، دون المساس بتشغيل قطارات VIP، والتي لا تزال تعمل بواقع 14 قطارًا يوميًا على خطوط الجنوب.

وتؤكد الهيئة التزامها الكامل بخدمة أبناء الشعب المصري في جميع المحافظات، وبخاصة محافظات الصعيد، حيث تواصل العمل على تطوير شامل لمنظومة الإشارات على خط الصعيد، بدءًا من بني سويف حتى نجع حمادي، وجارٍ استكمال أعمال التطوير من القاهرة إلى بني سويف، ومن نجع حمادي إلى السد العالي، وذلك بهدف رفع مستويات الأمان والسلامة.

كما تواصل الهيئة تنفيذ خطة تطوير شاملة للمحطات بالوجه القبلي، لتقديم خدمة متميزة لجمهور الركاب.

وختامًا، تُناشد الهيئة القومية لسكك حديد مصر المواطنين تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار المغلوطة، والحصول على المعلومات من المصادر الرسمية بوزارة النقل أو الهيئة القومية لسكك حديد مصر.