الحزام المدارى يؤثر على جنوب مصر.. والأرصاد: عاصفة ترابية حتى السبت

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 يوليو 2025 03:32 مساءً - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن السبب وراء التقلبات الجوية فى جنوب مصر هو امتداد الحزام المداري أو ما يعرف بـ"الفاصل المداري"، وهو حزام من السحب الرعدية التي تسبب أمطارًا موسمية في مناطق مثل منابع النيل، السودان، وإثيوبيا، والتي بدأت تأثيراتها تمتد إلى جنوب مصر.

وأضافت في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن هذه السحب الرعدية تصاحبها رياح هابطة قوية تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، وهو ما تسبب في تدهور الرؤية في مناطق مثل أبو سمبل، أسوان، وحتى سلاسل جبال البحر الأحمر، خاصة في حلايب وشلاتين ومرسى علم، وصولاً إلى أجزاء من محافظة الأقصر.

وأكدت أن تأثير العاصفة مستمر حتى مساء الخميس، مع احتمالية تراجع شدة الأتربة بحلول الجمعة، بينما تستمر فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة مثل حلايب وأبو سمبل، وقد تكون رعدية أحيانًا، ومن المتوقع أن تتلاشى هذه الظواهر الجوية بالكامل مع حلول يوم السبت.

وأوضحت غانم أن التغيرات المناخية بدأت تترك أثرًا واضحًا في جنوب مصر، مشيرة إلى أن ظاهرة امتداد الحزام المداري لم تكن معتادة بهذا الشكل قبل خمس أو عشر سنوات، لكن خلال السنوات الأخيرة أصبح من المألوف رؤية مثل هذه التقلبات الجوية صيفًا، خاصة في شهري يوليو وأغسطس.

واختتمت بتوجيه نصيحة للمواطنين بارتداء الكمامات عند الخروج لتجنب استنشاق الأتربة، والقيادة بحذر شديد على الطرق، لا سيما مع انخفاض مستوى الرؤية إلى نحو 1000 متر في بعض مناطق أسوان.