نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي يتابع خطة تحلية مياه الساحل الشمالي الغربي حتى 2050.. وتكليف بالإسراع في التنفيذ وتوطين الصناعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الخميس 17 يوليو 2025 بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الخطة التنفيذية لمحطات تحلية مياه البحر على امتداد الساحل الشمالي الغربي.

جاء الاجتماع بحضور كل من:

• المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

• الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان

• اللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

• المهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع المرافق





مدبولي: نعمل على التوسع في تحلية المياه بالاستفادة من قدرات القطاع الخاص

أكد رئيس الوزراء أن ملف تحلية المياه يحظى بمتابعة مستمرة من الحكومة، باعتباره أحد محاور التنمية المستدامة وأحد حلول تعزيز الأمن المائي، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من القطاع الخاص واستخدام أحدث تقنيات التحلية لتعزيز كفاءة التشغيل.





وزير الإسكان: خطة تحلية المياه تمتد حتى عام 2050.. و5 محطات عاجلة تدخل الخدمة قبل 2030

استعرض وزير الإسكان خلال الاجتماع:

• الخطة التنفيذية المُجمعة لمحطات التحلية حتى عام 2050، والتي تشمل توسعة محطات قائمة وإنشاء أخرى جديدة.

• الطاقة الإنتاجية المستهدفة في الفترتين (2025-2035) و(2035-2050).

• موقف توافر الأراضي المخصصة للمشروعات الجديدة.

كما أشار الوزير إلى محطات التحلية العاجلة المطلوبة حتى عام 2030، وعددها 5 محطات رئيسية:

1. محطة تحلية باغوش

2. محطة تحلية شرق مطروح

3. المرحلة الثانية من محطة تحلية مدينة العلمين الجديدة

4. محطة تحلية العلمين – المرحلة الأولى

5. محطة تحلية الضبعة – المرحلة الأولى

وأشار إلى أن الطاقة الإجمالية الحالية لتلك المحطات تبلغ 279 ألف متر مكعب يوميًا، ومستهدف رفعها إلى 660 ألف متر مكعب يوميًا بحلول عام 2030.

تكليفات مباشرة من رئيس الوزراء:

• الإسراع في تنفيذ المحطات الجديدة والتوسعات المستهدفة.

• تشجيع الشركات الكبرى ذات الخبرة على الاستثمار والمشاركة في توطين صناعة تحلية المياه داخل مصر.



