نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم العالي تعلن حصاد أداء الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء للعام المالي 2024–2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، تلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بالجهود المتميزة التي بذلتها الهيئة خلال العام المالي 2024-2025، مشيرًا إلى دورها الهام كمؤسسة وطنية في مجال الاستشعار من البعد والبحث العلمي.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن الهيئة نظمت 15 زيارة علمية لطلاب المعاهد العليا، بمعدل زيارة أسبوعيًا خلال فترة الإجازة الصيفية، شملت تدريب مئات الطلاب على تقنيات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية، كما استضافت الهيئة برنامجًا تدريبيًا إقليميًا حول موارد المياه والري، بمشاركة 17 متدربًا من 15 دول إفريقية.

ومن جانبه، أكد الدكتور إسلام أبو المجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، أن الهيئة قامت بتنفيذ 27 مشروعًا بحثيًا في المجالات التالية: (المياه - التربة - العلوم الزراعية - الدراسات البيئية - الحاسبات والمعلومات - استخدامات الأراضي – علوم الفضاء – الجيولوجيا - علوم البحار – المساحة – النمذجة العددية - بناء القدرات – الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية)؛ بهدف تنمية الموارد البشرية ورفع قدرات الباحثين بالهيئة، ولخدمة مشروعات التنمية الشاملة بالدولة، وحققت الهيئة موارد ذاتية تخطت 45 مليون جنيه من المشروعات التعاقدية مع الوزارات والهيئات والمحافظات أو مع القطاع الخاص.

وعلى المستوي العلمي والأكاديمي، نشرت الهيئة أكثر من 135 بحثًا وتقدمت في ترتيبها على مستوى ترتيب سيماجو للمراكز والهيئات البحثية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ 20 مركزًا، لتتقدم إلى المركز 44 بدلًا من المركز 65.

كما نظمت الهيئة تدريبات صيفية للطلاب، حيث عقدت 35 دورة وتم تدريب اكثر من 3000 طالب، ومنحت الهيئة 35 منحة لأوائل الخريجين وطلاب السنة الرابعة، للعمل لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر، وذلك لبناء قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، وكذلك شاركت الهيئة في مشروعات التخرج للطلاب مع العديد من الجامعات المصرية.

ووقّعت الهيئة 9 اتفاقيات تعاون رئيسية، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة الفيوم لتطوير 13،000 فدان حول بحيرة قارون ووادي الريان باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية، وتوقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد المستثمرات العرب لدعم الزراعة المستدامة والاستثمار الأخضر، وكذلك تم توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة وكلية الآداب بجامعة قناة السويس، وبروتوكول تعاون مع محافظة دمياط، وكلية الهندسة بجامعة المنصورة، وجامعة بني سويف الأهلية، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الملك سلمان الدولية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد).

وشاركت الهيئة في تنفيذ 6 تكليفات من الدولة من أجل التنمية المستدامة مثل تدقيق وتوثيق مسار خروج سيدنا موسى والتجلى الأعظم وإنتاج أطلس فضائي مصور لرحلة المناداة والتجلي الأعظم في سيناء، ومشروع العيون الكبريتية بحلوان، ودراسات أكسيد الاسترونشيوم لتطوير مواد صباغة فسفورية للطلاء على الطرق السريعة وكذلك إنتاج خريطة قاعية لتطوير وتاهيل بحيرة البرلس، وكذلك دراسة لمساحة 16 ألف فدان بالوادي الجديد للمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما شارك أعضاء الهيئة البحثية ومعاونوهم في أكثر من 20 ورشة عمل ومؤتمرًا دوليًا، وما يقرب من 10 ورش عمل ومؤتمرات محلية، ومن المؤتمرات الدولية، مؤتمر إفريقيا للصحة "Africa Health ExCon 2025"، ومؤتمر eAGE24 بتونس.

وحققت الهيئة إنجازات على المستوى التقني، ومن أبرزها تطوير وتركيب غرفة نظيفة لتجميع واختبار الاقمار الصناعية الصغيرة وكذلك تطوير محطة الاستقبال بأسوان واستقبال أول بيانات من القمر الصناعي NEXTSAT 1.

وأعرب الدكتور إسلام أبو المجد عن سعادته بهذه الإنجازات التقنية والبحثية، مشيرًا إلى أنه مع توقيع أي بروتوكول أو القيام بزيارة علمية، يتم التأكيد على قدرة الهيئة على تحويل بيانات الفضاء إلى حلول تنموية واقتصادية مستدامة تلبي احتياجات الدولة والمجتمع. كما أكد أن هذه الأرقام والحقائق تُعد دليلًا ملموسًا على التطور النوعي الذي شهدته الهيئة خلال العام المالي 2024–2025، معربًا عن تطلع الهيئة إلى تعميق التعاون الدولي وتوسيع أثرها في دعم البحث العلمي وخدمة المجتمع.