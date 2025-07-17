نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس الخميس 17 يوليو 2025.. الأرصاد: طقس شديد الحرارة ورطب نهارًا مع فرص أمطار في بعض المناطق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي اليوم الخميس 17 يوليو 2025، أن الطقس يشهد استمرارًا في ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الجو في أغلب أنحاء الجمهورية.

طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء

من المتوقع أن يسود اليوم:

• طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال وجنوب الصعيد.

• طقس حار رطب على السواحل الشمالية.

• طقس مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر على معظم الأنحاء.

وذكرت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات عن القيم الفعلية المسجلة.

شبورة وأمطار على بعض المناطق

• تكون شبورة مائية من الساعة 4 حتى 8 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وقد تكون كثيفة أحيانًا، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية.

• فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من:

• حلايب

• شلاتين

• مرسى علم

• أبوسمبل

وقد تكون رعدية أحيانًا، يصاحبها نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 17 يوليو 2025

المنطقة العظمى المحسوسة الصغرى

القاهرة الكبرى 39° 41° 28°

الوجه البحري ومدن القناة 39° 41° 28°

السواحل الشمالية الغربية 32° 35° 23°

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 35° 38° 24°

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38° 40° 28°

شمال الصعيد 40° 42° 25°

جنوب الصعيد 43° 44° 28°

توصيات هامة من هيئة الأرصاد

• تجنب الخروج في فترات الظهيرة خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

• الإكثار من شرب المياه والسوائل الباردة.

• ارتداء الملابس القطنية الفاتحة.

• القيادة بحذر في فترات الشبورة صباحًا.