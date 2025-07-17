نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاصفة ترابية تضرب أسوان.. إغلاق مطاري أسوان وأبوسمبل والملاحة في النيل وبحيرة ناصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ظل العاصفة الترابية التي ضربت محافظة أسوان اليوم الخميس 17 يوليو 2025، أعلنت الجهات المختصة إغلاق حركة الملاحة الجوية بشكل مؤقت في مطار أسوان الدولي ومطار أبوسمبل، إلى جانب تعليق الملاحة النهرية في مجرى نهر النيل وبحيرة ناصر.

وأكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة المعنية لمواجهة تقلبات الطقس الحادة التي تشهدها المحافظة حاليًا، مشيرًا إلى أن الوضع لا يزال مستقرًا دون خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة.

متابعة دقيقة واستعدادات الطوارئ

وجه المحافظ بتكثيف المتابعة اللحظية للأوضاع الجوية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، إلى جانب غرف العمليات الفرعية بجميع المدن والمراكز، من أجل الاستجابة الفورية لأي مستجدات طارئة.

تحذيرات مرورية على الطرق السريعة

قامت إدارة مرور أسوان بالتنبيه على سائقي المركبات بتوخي الحذر الشديد أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة ومنها:

• الطريق الصحراوي الغربي (أسوان/القاهرة)

• طريق أسوان/أبوسمبل البري

• طريق أسوان/القاهرة الزراعي

• والطرق الداخلية في المحافظة، تجنبًا لأي حوادث ناتجة عن تدني الرؤية الأفقية.

وقف كامل للملاحة النهرية وتحذيرات للفنادق العائمة

من جانبه، أصدر المهندس سامي البربري، مدير فرع هيئة النقل النهري بأسوان، قرارًا بإيقاف الحركة الملاحية على طول المسار الملاحي من أسوان إلى الأقصر، وفي كامل مسطح بحيرة ناصر، محذرًا جميع الفنادق العائمة، الدهبيات، والعائمات النهرية من الإبحار حتى تحسن الأوضاع الجوية.

وشدد البربري على ضرورة:

• التزام العائمات الراسية بعدم المغادرة.

• على العائمات المتحركة أن تتجه لأقرب مرسى للرسو الآمن.

• الالتزام الكامل بإضاءة الأنوار الملاحية والسطح المشمس.

• تأمين محتويات السطح وإنزال التند العلوية.

• الإبلاغ الفوري عن أي طوارئ باستخدام أجهزة اللاسلكي أو وسائل الاتصال الأخرى.



الطقس غير مستقر والتحذيرات مستمرة

تواصل المحافظة إصدار التحذيرات لسكان أسوان وزوارها، داعية إلى البقاء في أماكن آمنة، وتفادي التحرك غير الضروري إلى أن تتحسن الأحوال الجوية وتعود الملاحة الجوية والنهرية إلى طبيعتها.