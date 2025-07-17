الأهلي يخصم 10% من عقد وسام أبو علي بسبب تمرده ورفض الاستمرار

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 يوليو 2025 01:16 مساءً - قرر محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي توقيع عقوبة مالية مغلظة على الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأحمر تصل إلى خصم نسبة من عقد اللاعب، بسبب التمرد على النادي، من أجل الضغط على الإدارة للرحيل في الصيف الحالي بعد تلقيه عروض مغرية من الدوري الأمريكي للرحيل في الميركاتو الجاري.

وقرر محمد يوسف توقيع أكثر من عقوبة على وسام أبو علي بعد نشر صورة عبر حسابه على انستجرام يتهكم فيها على قرار غلق ملف عروضه والبقاء في النادي، وبسبب رفض الخضوع للقياسات البدنية وأخيرا بسبب عدم الانتظام في التدريبات الجماعية مثل باقي زملائه في الفريق مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

وقرر يوسف خصم نسبة من عقد وسام أبو علي تصل إلى 10% من قيمة عقده، أي ما يقارب 80 ألف دولار (4 ملايين جنيه) ، لاسيما وأن راتب اللاعب مع الأهلي يصل إلى 800 ألف دولار سنويا.

ويرفض مسئولو النادي الأهلي ممارسة وسام حالة ضغط على الإدارة الحمراء من أجل الرحيل، وطلبوا منه أن يقوم بزيادة العرض المالي من الأندية المهتمة بالتعاقد معه للموافقة على بيع اللاعب.

وقرر محمد يوسف، المدير الرياضى للنادى الأهلى، عقب التشاور مع خوسيه ريبييرو المدير الفنى للفريق، استبعاد وسام أبو على من بعثة الأهلى المتجهة إلى تونس غدا الجمعة، لإقامة معسكر الإعداد خلال الفترة من 18 إلى 26 يوليو الجارى.

جاء ذلك نظرا لعدم قيام اللاعب بإجراء القياسات البدنية والأشعات والفحوصات الطبية فى المواعيد المحددة، فضلا عن غيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية بدون إذن.