نائب رئيس جامعة عين شمس تترأس الاجتماع الأول للجنة المركزية للسلامة والصحة المهنية

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أحمد جودة - القاهرة - في خطوة تعكس التزام جامعة عين شمس بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لكافة منتسبيها، وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ترأست الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الاجتماع الأول للجنة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

حضر الاجتماع محمد الجمال، رئيس الإدارة المركزية لقطاع رئيس الجامعة، وعدد من السادة عمداء ووكلاء الكليات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب ممثلين عن هيئة الصحة والسلامة المهنية، في مقدمتهم الدكتورة داليا سعيد مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بحي الوايلي

وعدد من قيادات العمل الإداري والطبي والأمني بالجامعة.

وأكدت الدكتورة غادة فاروق خلال الاجتماع أن الجامعة اتخذت خطوات استباقية لضمان أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، من خلال تشكيل لجنة مركزية متخصصة، تعمل على وضع وتنفيذ منظومة متكاملة تضمن سلامة الطلاب والعاملين داخل الجامعة، وتعزز من ثقافة الوقاية والوعي المجتمعي.

وشددت سيادتها على أهمية الالتزام بالإجراءات الميدانية والرقابية، وتكثيف المتابعة داخل الكليات والوحدات المختلفة، بما يشمل:

• منع استخدام أي أجهزة كهربائية غير مطابقة لمواصفات السلامة.

• ترشيد استهلاك الكهرباء.

• التطهير الدوري للمساحات الخضراء.

• التخلص الآمن من المخلفات.

• مراقبة مدى التزام العاملين في المواقع الإنشائية والمطاعم الجامعية بمعايير السلامة، مع إلزام العاملين بإجراء الكشف الطبي قبل انتهاء صلاحية شهاداتهم الصحية.

كما ناقش الاجتماع ضرورة تجهيز العيادات الطبية داخل الحرم الجامعي، وتوفير سيارات إسعاف مجهزة بكل حرم، مع تعيين مسعف بكل كلية وتوفير مستلزمات الإسعافات الأولية، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، لنشر ثقافة الإسعافات الأولية في المجتمع الجامعي.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد علي تفعيل لجان السلامة والصحة المهنية داخل كل كلية، وكذلك داخل المدن الجامعية، ومراجعتها بشكل دوري وفقًا لقرارات التشكيل المعتمدة وذلك للمتابعة الدورية وتطبيق معايير السلامة، وضمان استدامة بيئة عمل آمنة ومهيأة.

الجدير بالذكر ان الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المركزية للسلامة والصحة المهنية، برئاسة نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعضوية كل من مدير الإدارة المركزية لرئاسة الجامعة، ووكلاء الكليات لشؤون خدمة المجتمع، ومديري عموم المدن الجامعية، والإدارة الطبية، والدفاع المدني، تأكيدًا على التزام الجامعة بتوفير نموذج مؤسسي متكامل لبيئة العمل الآمنة.