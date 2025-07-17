نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر الأوراق المطلوبة لتحويل الطلاب بين المدارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث أولياء الأمور مع انطلاق فترة التحويلات المدرسية عن الأوراق المطلوبة لتحويل الطلاب بين المدارس، سواء في مراحل التعليم الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي، حيث تسمح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بفتح باب التحويلات بين المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية مع بداية شهر يوليو من كل عام، ويستمر قبول طلبات التحويل حتى نهاية أغسطس.

وتختلف الأوراق المطلوبة للتحويل بين المدارس حسب نوع التحويل سواء من مدرسة حكومية إلى خاصة أو العكس، لكن تظل المستندات الأساسية موحدة في جميع الحالات، والتي تشترطها الإدارات التعليمية لقبول طلب التحويل رسميًا. لذلك نرصد في السطور التالية كافة الأوراق المطلوبة لإتمام عملية التحويل بين المدارس في العام الدراسي الجديد 2025-2026.

تشمل الأوراق المطلوبة لتحويل الطلاب بين المدارس ما يلي:

1- استمارة تحويل معتمدة: وهي النموذج الرسمي للتحويل، يتم الحصول عليه من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، ويتم استيفاؤه والتوقيع عليه من المدرسة المحول منها، مع توضيح سبب التحويل.

2- بيان قيد أو بيان نجاح معتمد: يفيد بيان القيد بأن الطالب مقيد رسميًا بالصف الدراسي المحول منه، أما بيان النجاح فيستخدم في حالة التحويل عقب اجتياز الطالب الصف الدراسي السابق بنجاح.

3- إيصال سداد المصروفات الدراسية: مطلوب إرفاق إيصال حديث يفيد سداد مصروفات المدرسة المحول منها عن العام الدراسي السابق أو الجاري.

4- شهادة ميلاد الطالب: صورة ضوئية واضحة من شهادة ميلاد الطالب مميكنة، مع الاطلاع على الأصل عند التقديم.

5- عدد 4 صور شخصية حديثة: مقاس 4×6 بخلفية بيضاء، توضع ضمن ملف التحويل.

6- موافقة المدرسة المحول إليها: بعض الإدارات تشترط تقديم إفادة بموافقة المدرسة الجديدة على قبول الطالب قبل استكمال إجراءات التحويل.

7- إثبات محل السكن: صورة من عقد إيجار موثق أو إيصال كهرباء حديث أو أي مستند رسمي يثبت عنوان الطالب في نطاق المدرسة الجديدة، خاصة في التحويلات التي تعتمد على التوزيع الجغرافي.

8- في حالة التحويل من مدارس خاصة إلى حكومية: يشترط تقديم إخلاء طرف من المدرسة الخاصة، موضح به موقف المصروفات الدراسية حتى تاريخه.

9- في حالة وجود توأم: يرفق صورة شهادة ميلاد التوأم وشهادة قيد للطالب الآخر لتوضيح صلة القرابة عند التحويل بسبب ظروف التوأم.

10- ملف ورقي كامل: يحتوي على جميع الأوراق سالفة الذكر ويوضع داخل الملف الورقي الرسمي المعتمد لدى الإدارة.

ويشدد مسئولو الإدارات التعليمية على ضرورة التأكد من صحة المستندات والأوراق المقدمة، مع تسليمها إلى قسم شئون الطلاب بالإدارة التابع لها ولي الأمر، حيث يتم بحث طلب التحويل والبت فيه خلال فترة زمنية محددة.

ومن المقرر أن تتم التحويلات إلكترونيًا في بعض المحافظات عبر منصات رسمية مخصصة لذلك، مع ضرورة طباعة الاستمارة الإلكترونية واستكمال باقي الأوراق يدويًا وتسليمها للإدارة.

وفي الختام، تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم أكدت أن التحويلات المدرسية حق أصيل لأولياء الأمور، ويجب أن تتم في إطار القواعد المنظمة المعتمدة، مع الالتزام بمواعيد التقديم التي تنتهي عادة في نهاية شهر أغسطس من كل عام، استعدادًا للعام الدراسي الجديد.