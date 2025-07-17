نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار جمهوري بالموافقة على منحة أوروبية بـ7 ملايين يورو لتمويل برنامج “المرفق الأخضر” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القرار الجمهوري رقم 95 لسنة 2025، والذي يتضمن الموافقة على اتفاق تمويلي جديد بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بشأن برنامج “المرفق الأخضر”، والذي سيتم تمويله من خلال منحة أوروبية بقيمة 7 ملايين يورو.

مجلس النواب وافق على الاتفاق في أبريل الماضي



وكان مجلس النواب المصري قد وافق على هذا الاتفاق في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 أبريل 2025، ليُستكمل المسار الدستوري بإصدار القرار الجمهوري، والذي تم نشره رسميًا في الجريدة الرسمية، بما يضمن دخوله حيّز التنفيذ القانوني.





أهداف برنامج “المرفق الأخضر”

يهدف برنامج “المرفق الأخضر” إلى دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز جهود التنمية المستدامة في مصر، من خلال تمويل مشروعات صديقة للبيئة وتطوير البنية التحتية المستدامة، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات البيئة والطاقة والمياه والنقل المستدام.

خطوة جديدة ضمن خطة مصر للتنمية المستدامة

تأتي هذه المنحة في سياق التوجه المصري نحو تعزيز التمويل الأخضر وتنفيذ مشروعات تهدف إلى الحد من آثار التغير المناخي، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، خاصة في مجال الاقتصاد منخفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.