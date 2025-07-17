الهيئة الوطنية تحدد 1 و2 أغسطس موعدًا لتصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ

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أحمد جودة - القاهرة - تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، غدًا الجمعة 18 يوليو 2025، القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ، إيذانًا ببدء فترة الدعاية الانتخابية، وذلك عقب الانتهاء من نظر الطعون الانتخابية التي أُغلقت يوم الأربعاء 16 يوليو.

ومع إعلان القائمة، تنطلق الحملات الانتخابية للمرشحين وفقًا للضوابط التي وضعتها الهيئة.

موعد تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني المخصص لتصويت المصريين المقيمين في الخارج ضمن انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث حُدد يومي 1 و2 أغسطس 2025 كموعد رسمي لإجراء عمليات التصويت في السفارات والقنصليات المصرية حول العالم.

وستبدأ أولى لجان التصويت في سفارة مصر بنيوزيلندا نظرًا لفرق التوقيت الزمني، بينما ستكون لجان ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية هي الأخيرة في إغلاق أبواب التصويت، وذلك مراعاة لاختلاف التوقيتات بين الدول.

تشكيل لجان الإشراف على التصويت بالخارج

تتولى الإشراف على عملية الاقتراع والفرز والحصر العددي لأصوات الناخبين بالخارج لجان مشرفة مكونة من عدد كافٍ من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية، يصدر بهم قرار رسمي من الهيئة الوطنية للانتخابات.

توقيت التصويت وإجراءاته داخل اللجان

يُجرى التصويت في مقار البعثات الدبلوماسية من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً حسب توقيت الدولة التي تُجرى بها الانتخابات، ويتخلل يوم التصويت ساعة راحة تحددها اللجنة، بشرط ألا تؤثر على سير العملية الانتخابية.

وفي حال وجود ناخبين داخل اللجنة وقت انتهاء الميعاد القانوني، يُحرر رئيس اللجنة كشفًا بأسمائهم، وتُستكمل عملية التصويت حتى يُدلي جميعهم بأصواتهم، بما يضمن ممارسة الحق الانتخابي لكل مواطن مقيم بالخارج.

ضمانات الشفافية والمشاركة الفعالة

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على ضمان الشفافية وتيسير مشاركة المصريين بالخارج في الاستحقاق الدستوري، مع توفير الأطر التنظيمية والإدارية الكفيلة بإجراء انتخابات نزيهة تُراعي خصوصية الفروق الزمنية، وتُلبي متطلبات المشاركة في مختلف القارات.