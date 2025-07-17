نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير السياحة والآثار: "جميع مزارات الإسكندرية ببلاش يوم 24 يوليو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر، وزير السياحة والآثار، فتح جميع المواقع الأثرية في مدينة الإسكندرية، ومنها متاحف اليوناني الروماني، والمجوهرات الملكية، والإسكندرية القومي، مجانًا أمام جمهور المواطنين، يوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025.

يأتي ذلك في إطار احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي، وفي ضوء حرص وزارة السياحة والآثار على المشاركة في الفعاليات الوطنية والثقافية والمحلية.

ولتسليط الضوء على المناسبات التي تعكس البعد الحضاري والتاريخي للمجتمع المصري.

وتعزيزًا للوعي الأثري والسياحي لدى المواطنين، وخاصة الأجيال الشابة.

كما تهدف المبادرة إلى، تشجيع السياحة الداخلية ودعم الحركة السياحية بمحافظة الإسكندرية خلال موسم الصيف، من خلال تعريف الزائرين بالمقومات السياحية والأثرية والثقافية الفريدة التي تتميز بها المدينة، كواحدة من أهم المدن السياحية الساحلية والتاريخية في مصر، واكتشاف تاريخها العريق وزيارة متاحفها ومواقعها الأثرية التي تجسد عمقها الحضاري الممتد عبر العصور.