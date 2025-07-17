نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ غدًا بعد إعلان القائمة النهائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، غدًا الجمعة 18 يوليو 2025، القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بعد الانتهاء من فترة النظر في الطعون الانتخابية التي اختتمت أمس الأربعاء.

ويأتي هذا الإعلان إيذانًا بانطلاق فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين، والتي تبدأ مباشرة عقب نشر القائمة النهائية، وتستمر حتى الموعد المقرر للصمت الانتخابي.

وقد أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 17 لسنة 2025، الذي يتضمن ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية، بهدف ضمان نزاهة العملية الانتخابية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من المحظورات التي يجب على المرشحين الالتزام بها خلال فترة الدعاية، وفقًا لأحكام الدستور والقانون واللوائح المنظمة، وشددت على ضرورة احترام المبادئ العامة والامتناع عن ارتكاب أي ممارسات من شأنها الإضرار بسير العملية الانتخابية.

وتتمثل المحظورات فيما يلي:

1. احترام الحياة الخاصة وعدم استغلال الدين

يحظر في الدعاية الانتخابية التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين، كما يمنع استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو أي وسيلة تدعو للتمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تروّج للكراهية.

2. منع العنف واستغلال النفوذ

يُمنع تمامًا استخدام العنف أو التهديد به، كما يُحظر استغلال الوظائف العامة أو المناصب السياسية في الترويج لأي مرشح، بشكل مباشر أو غير مباشر، لما في ذلك من تأثير على عدالة العملية الانتخابية.

3. حظر استخدام موارد الدولة أو الأماكن العامة

منعت الهيئة استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل التابعة للدولة أو لشركات القطاع العام أو الجمعيات الأهلية في الدعاية.

كما يُحظر استخدام المرافق العامة مثل دور العبادة، الجامعات، المدارس، المدن الجامعية، والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.

4. منع التمويل غير المشروع للدعاية

يحظر إنفاق أموال عامة، أو أموال تعود لشركات القطاع العام أو الجمعيات الأهلية، في أي أعمال دعائية. كما يُمنع تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات مادية أو عينية، أو الوعد بتقديمها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بهدف التأثير على إرادة الناخبين.

5. حظر التشويه البصري والتعدي على الممتلكات

تمنع الهيئة الكتابة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة كوسيلة للدعاية، حفاظًا على المظهر الحضاري، كما أكدت على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للإعلانات.

الهيئة تؤكد على تكافؤ الفرص ونزاهة الانتخابات

شددت الهيئة الوطنية للانتخابات على أهمية التزام جميع المرشحين بضوابط الدعاية، وأكدت أن أي مخالفة لتلك المحظورات ستقابل بإجراءات قانونية صارمة قد تصل إلى استبعاد المرشح المخالف أو إحالته إلى النيابة العامة.

كما أكدت الهيئة حرصها الكامل على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين، وتهيئة بيئة انتخابية نزيهة وشفافة تضمن تمكين الناخبين من ممارسة حقهم في الاختيار بحرية ووعي كامل.