رئيس الوزراء يفتتح مجمع الشهر العقاري والتوثيق بمدينة العلمين الجديدة ضمن منظومة التحول الرقمي

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أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، مجمع الشهر العقاري والتوثيق بمدينة العلمين الجديدة، تحت اسم: “مأمورية شهر التجمع العمراني الجديد بالعلمين الجديدة - فرع توثيق مدينة العلمين الجديدة المميز”.

وجاء الافتتاح بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، وعدد من قيادات وزارة العدل.



تعزيز الخدمات الحكومية والتحول الرقمي

في كلمته بعد الافتتاح، أكد رئيس الوزراء على أهمية تضافر الجهود بين مختلف جهات وأجهزة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى تطوير آليات تقديم هذه الخدمات عبر التوسع في تطبيقات التحول الرقمي، بهدف تيسير الإجراءات وتلبية احتياجات المواطنين بشكل فعال وسريع.

وأشار إلى أن مدينة العلمين الجديدة شهدت تطورًا عمرانيًا وتنمويًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، مع تنفيذ مشروعات ضخمة تساهم في تحسين مستوى وجودة الخدمات، وتعكس رؤية الدولة الشاملة لتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، واستغلال إمكانياتها الجغرافية والاقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات.

تجهيزات حديثة لسرعة إنجاز المعاملات

وأثناء تفقده لأرجاء المجمع، استمع الدكتور مدبولي إلى شرح من وزير العدل حول الإمكانيات المتطورة التي يتمتع بها المجمع، حيث تم تزويده بأحدث الوسائل التكنولوجية التي تضمن سرعة ودقة إنجاز المعاملات.

وأوضح الوزير أن المجمع يعمل وفق منظومة التحول الرقمي ونظام الشباك الواحد، تيسيرًا على المواطنين.

ويضم فرع توثيق مدينة العلمين الجديدة (3) شبابيك لخدمات التوثيق، بالإضافة إلى (2) شباك مخصصين للخدمات عبر بوابة مصر الرقمية.

كما تحتوي مأمورية شهر التجمع العمراني الجديد بالعلمين الجديدة على (5) شبابيك لتلقي طلبات تسجيل العقود.

إطلاق منظومة الربط والتكامل

شهد رئيس الوزراء ومرافقوه إطلاق منظومة الربط والتكامل بين وزارة العدل (مصلحة الشهر العقاري والتوثيق)، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) عبر المحول الرقمي الحكومي G2G، لتغطية 16 مأمورية شهر تجمع عمراني جديد على مستوى الجمهورية، وهو ما يعد خطوة مهمة في تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.

الاستغناء عن النظام الورقي

أوضح المستشار عدنان فنجري أن منظومة الربط الجديدة تستغني كليًا عن النظام الورقي، حيث يتم ربط بيانات مأموريات الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة مع خدمات المواطنين بأجهزة المدن عبر المحول الرقمي، مما يتيح استدعاء كافة البيانات النصية والرقمية والمساحية الخاصة بالأراضي والعقارات المطلوبة لشهر المحررات، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 وتعديلاته بالقانون 177 لسنة 2022.

وتشمل المأموريات الست عشرة التي يغطيها النظام الجديد مدن: العلمين الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، مارينا، القاهرة الجديدة (المنطقة الشمالية)، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، العاشر من رمضان، الفيوم الجديدة، بني سويف الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، النوبارية الجديدة، أخميم الجديدة، دمياط الجديدة، أسوان الجديدة، الصالحية الجديدة.

شكر وتقدير للجهات المعنية

توجه وزير العدل بالشكر لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على توفير المقر المناسب للمجمع وتجهيزه على أعلى مستوى، كما أعرب عن تقديره لوزارة الاتصالات على التعاون المثمر في ميكنة الخدمات بالمجمع والمأموريات الـ16، داعيًا إلى استمرار هذا التعاون لضمان جودة واستمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.

وزير الاتصالات: المجمع جزء من مشروع “مصر الرقمية”

من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت أن افتتاح مجمع الشهر العقاري بالعلمين الجديدة يأتي استكمالًا للتعاون مع وزارة العدل، وتنفيذًا لمشروع مصر الرقمية، الذي يهدف إلى تقديم خدمات حكومية إلكترونية حديثة تخفف من أعباء الإجراءات على المواطنين.

وأشار إلى أن وزارة الاتصالات تدعم هذا المشروع من خلال توفير البنية التحتية الرقمية، والإشراف على الدعم الفني والتقني، والتدريب المستمر للكوادر لضمان استدامة المشروع وتحقيق أهدافه في إطار توجيهات القيادة السياسية.

التواصل مع مأموريات المدن العمرانية الجديدة

عقب إطلاق المنظومة، أجرى رئيس الوزراء اتصالًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من مأموريات التجمعات العمرانية الجديدة التي تم تطبيق منظومة الربط والتكامل بها.

واستعرض مع رؤساء أجهزة المدن نوعية الخدمات المقدمة، ومزايا النظام الإلكتروني الجديد، ومدى الإقبال عليه، والتيسيرات التي سيوفرها للمواطنين.

تفاعل مباشر مع مقدمي الخدمات

كما أجرى رئيس الوزراء حوارًا مع عدد من مقدمي الخدمات داخل مجمع الشهر العقاري بالعلمين الجديدة، واستفسر عن تجربة المواطنين مع النظام الجديد.

وقد أشاد مقدمو الخدمات بفاعلية التحول الرقمي، مؤكدين أنه أسهم في تقليل زمن تقديم الخدمة، ورفع جودة الأداء مقارنة بالنظام الورقي السابق.

توجيهات رئيس الوزراء للتوعية بالخدمات المميكنة

في ختام جولته، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء المعنيين بضرورة تكثيف حملات التوعية بشأن الخدمات المميكنة الجديدة، وتعريف المواطنين بطرق استخدامها، بالإضافة إلى نشر خرائط توضح مواقع المأموريات الجديدة لتسهيل الوصول إليها في جميع المدن العمرانية الجديدة.

كما أشاد مدبولي بالتعاون المثمر بين وزارات العدل، والإسكان، والاتصالات، في سبيل تقديم خدمات مميكنة تسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية، داعيًا إلى تعميم التجربة في باقي المدن الجديدة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.