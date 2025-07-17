أحمد جودة - القاهرة - ترحيل الإجازات مستمر.. الخميس 24 يوليو عطلة رسمية احتفالًا بثورة 23 يوليو

ترحيل الإجازات مستمر.. الخميس 24 يوليو عطلة رسمية احتفالًا بثورة 23 يوليو،في إطار سياسة الحكومة لترحيل الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون الخميس 24 يوليو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بديلًا عن يوم الأربعاء 23 يوليو، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

القرار يشمل القطاع الحكومي والعام والأعمال

وتُطبق الإجازة على العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

منهج ثابت لترتيب العطلات

ويأتي القرار امتدادًا لنهج الحكومة في توحيد أيام العطلات الرسمية بنهاية الأسبوع، وذلك لضمان انتظام سير العمل وتخفيف الضغط على أيام منتصف الأسبوع.