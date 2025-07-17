نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: حملات التشكيك وتضخيم الأزمات تستهدف كسر إرادة الشعب وإشاعة اليأس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي: حملات التشكيك وتضخيم الأزمات تستهدف كسر إرادة الشعب وإشاعة اليأس

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تواجه في الآونة الأخيرة محاولات مستمرة للتشكيك في الإنجازات وتضخيم الأزمات، بهدف زعزعة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ونشر مشاعر الإحباط واليأس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء اليوم، حيث شدد على أن هذه الأساليب لم تعد خافية على وعي الشعب المصري، الذي أصبح أكثر إدراكًا لحجم التحديات والإنجازات المتحققة على أرض الواقع.

وقال مدبولي، "هناك من يسعى لتضليل الرأي العام من خلال نشر الشائعات أو التهويل من أي أزمة، بهدف إثارة البلبلة، وتهميش النجاحات التي حققتها الدولة في مختلف المجالات."

تعزيز الوعي في مواجهة الحملات السلبية

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل بكل شفافية لتوفير المعلومات الحقيقية من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، منوهًا إلى أهمية دور الإعلام الوطني في التصدي للأكاذيب وتفنيد الشائعات، مؤكدًا أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو التنمية، رغم كل ما يواجهها من تحديات داخلية وخارجية.

كما شدد على أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع الاصطفاف خلف الوطن والحفاظ على استقراره، خاصة في ظل ما يشهده العالم من أزمات متلاحقة إقليميًا ودوليًا.