نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يأمر بفض دور الانعقاد الخامس لـ«النواب» و«الشيوخ» اعتبارًا من 9 يوليو 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرارات جمهورية تنهي الجلسات بعد الموافقة الدستورية وتؤكد التزام الدولة بالجدولة التشريعية

قرارات جمهورية تنهي الجلسات بعد الموافقة الدستورية وتؤكد التزام الدولة بالجدولة التشريعية، أصدرت رئاسة الجمهورية قرارين جمهوريين ينهيان رسميًا أعمال دور الانعقاد العادي الخامس لكلا المجلسين، بعد نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 يوليو 2025:

القرار رقم 368 لسنة 2025: يقضي بفض دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وذلك بعد الاطلاع على الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، وموافقة مجلس النواب ذاته.

القرار رقم 369 لسنة 2025: ينص على فض دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، أيضًا بعد الاستناد إلى الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، إضافة إلى موافقة المجلس المعني.

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