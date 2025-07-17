نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السجيني: 100 مأمور ضبط قضائي جديد ينضمون لجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق ووقف الاستغلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موافقة وزير العدل.. ختام برنامج تأهيلي مكثف استعدادًا للدفع بكوادر رقابية في مختلف المحافظات

شهد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أمس، فعاليات ختام البرنامج التدريبي المكثف لتأهيل دفعة جديدة من مأموري الضبط القضائي، بمشاركة 100 متدرب من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بمركز التدريب الدولي التابع للجهاز بالقاهرة الجديدة، بعد موافقة وزير العدل.

يأتي هذا البرنامج في إطار استراتيجية الجهاز لتعزيز الرقابة الميدانية، والتصدي لأي ممارسات ضارة بحقوق المواطنين، بما يعكس التزام الدولة بفرض الانضباط في الأسواق، ومواجهة الغش التجاري والاستغلال السعري.

تدريب ميداني ومهارات قانونية متقدمة

امتد البرنامج لمدة أسبوعين، وشمل محاور عملية ونظرية مكثفة، من بينها:

الإطار القانوني لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018

مهارات التفتيش الميداني وجمع الاستدلالات

استخدام التكنولوجيا الحديثة في الرقابة

آليات إدارة الأزمات ومكافحة الغش التجاري

معايير السلوك المهني والانضباط الأخلاقي

كما شهد البرنامج تدريبات ميدانية واقعية في الأسواق، ومحاكاة لسيناريوهات التعامل مع المخالفات، بدءًا من التفتيش، وصولًا لتحرير المحاضر، وفقًا للإجراءات القانونية.

السجيني: نخبة وطنية في خط الدفاع الأول عن المواطن

وفي كلمته، أكد السجيني أن الجهاز لا يخرج مجرد مفتشين، بل "نُعد نخبة من الكوادر الوطنية المؤهلة علميًا وقانونيًا، والمُلتزمة بحماية المستهلك بكل حسم وشفافية"، مشددًا على أن هذه الدفعة تمثل الخط الأمامي في مواجهة الغش والاستغلال، ومواجهة أي اختلالات في السوق.

وأشار إلى أن اختيار المتدربين تم بعناية من الأفرع الإقليمية للجهاز، وأنهم سيمثلون قوة رقابية قادرة على استعادة الثقة والانضباط بالأسواق، خاصة مع ارتفاع حجم الشكاوى والتوسع في التجارة غير الرسمية.

استعداد ميداني كامل

وأبدى رئيس الجهاز إعجابه بمستوى الأداء والانضباط في المحاكاة الميدانية التي نفذها المتدربون، مؤكدًا أن هذه البرامج تمثل ركيزة أساسية لبناء جهاز رقابي كفء وفعّال، قادر على تنفيذ القانون بعدالة ومهنية.

كما وجّه السجيني الشكر لفريق التدريب، مؤكدًا أن "التأهيل المستمر للعنصر البشري لم يعُد رفاهية، بل ضرورة وطنية في ظل تسارع المتغيرات الاقتصادية والتجارية."

أعضاء الضبطية: جاهزون للنزول الميداني فورًا

من جانبهم، عبّر مأمورو الضبط القضائي الجدد عن استعدادهم الكامل لبدء العمل فورًا، مشيدين بالبرنامج التدريبي الذي منحهم أدوات العمل الميداني، ومؤكدين التزامهم بحماية المستهلك وفرض الرقابة الجادة على الأسواق.