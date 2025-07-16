رونالدو يحصد جائزة أفضل هدف في الدوري السعودي (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 يوليو 2025 10:33 مساءً - توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، بجائزة أفضل هدف في الدوري السعودي خلال الموسم الماضي 2024 - 2025، بإختيار الجماهير.

واختير هدف النجم البرتغالي رونالدو في شباك الرياض كأفضل هدف في الموسم الماضي، والذي جاء من تصويبة صاروخية.

وأنهى رونالدو الموسم الماضي في صدارة قائمة هدافي المسابقة برصيد 25 هدفا.

وكان قائد النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد توج بجائزة "لاعب الموسم" من اختيار الجمهور، بعد موسم استثنائي تألق خلاله بقميص العالمي.

وجاء تتويج رونالدو بالجائزة نتيجة تصويت الجماهير، بعدما حصد لقب رجل المباراة في 15 مناسبة خلال الموسم، ليؤكد مجددًا تأثيره الكبير داخل الملعب ومكانته لدى مشجعي الفريق.

وجدير بالذكر أن فريق الاتحاد قد توج بلقب الدوري السعودي بعد منافسة قوية مع ملاحقه المباشر الهلال.