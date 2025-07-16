نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي: نأسف للحوادث الأخيرة ولا نكابر.. وملتزمون بالشفافية والسعي نحو الأفضل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025 بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، أن الحكومة لا تُنكر المشكلات أو تتجاهلها، بل تعترف بها وتسعى لإصلاحها، مؤكدًا: “نأسف كحكومة لبعض الحوادث التي وقعت مؤخرًا، ولا نكابر، ونعترف، ونريد الأفضل دائمًا للمواطن المصري”.

وأشار إلى أن مصر باتت تحظى بإشادات متكررة من الزوار والمستثمرين الدوليين بسبب التحول الكبير في التنمية والتطوير، لافتًا إلى أن حروب الجيل الرابع والخامس تهدف إلى إثارة الشكوك لدى المواطنين تجاه الدولة وإنجازاتها، وهو ما يتطلب وعيًا وطنيًا لمواجهة هذه المحاولات.

مدبولي: النقد حق كامل للمواطن.. لكن علينا التفكير في صورة مصر أمام العالم

وقال رئيس الوزراء: “النقد حق كامل للمواطن المصري”، لكنه شدد على أهمية أن نُفكر في الصورة العامة التي نُصدرها للعالم، مضيفًا: “هناك دول لا تسمح بإظهار السلبيات، ومن يفعل يُحاسب، ونحن في مصر نرحب بالنقد الموضوعي البنّاء”.

تطوير مستشفى دار السلام “هرمل”: مضاعفة الطاقة وتحويلها لمركز شامل لعلاج الأورام

وفيما يتعلق بملف الصحة، أوضح رئيس الوزراء أنه يجري العمل حاليًا على مضاعفة عدد الأسرة في مستشفى دار السلام “هرمل” وتحويلها إلى مركز شامل لعلاج الأورام، وليس مقتصرًا على أورام الثدي فقط، مشددًا على أن أعمال التطوير لم توقف الخدمة الطبية، وقال: “أنا بجيب للمواطن أفضل شركات في العالم علشان تيجي تعالجه في مصر”.

توجيه استراتيجي للزراعات المصرية لتحقيق أقصى استفادة من الصادرات

وتحدث مدبولي عن خطط الحكومة في القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن هناك رؤية استراتيجية واضحة لتوجيه الفلاحين نحو الأنواع المناسبة من الزراعات وأماكن توزيعها جغرافيًا، وذلك لتقليل الفاقد الزراعي وزيادة عائدات الصادرات المصرية التي تشهد حاليًا نموًا غير مسبوق.

الاقتصاد المصري يثبت صموده.. وانخفاض التضخم إلى 14.4%

وفي الملف الاقتصادي، أعلن رئيس الوزراء أن معدل التضخم انخفض إلى 14.4%، مشيرًا إلى أن معهد التمويل الدولي أشاد بمرونة الاقتصاد المصري وصموده في مواجهة الأزمات العالمية.

كما كشف قيام الحكومة بسداد مليار دولار من المتأخرات للشركاء الأجانب، مع خطة لسداد 1.4 مليار دولار إضافية قبل نهاية العام.

تشغيل سفن التغييز وضخ الغاز الطبيعي.. ومشروعات طارئة للطاقة

أوضح مدبولي أن 3 سفن تغييز دخلت الخدمة في ميناء العين، وتضخ ما يصل إلى 2.25 مليار قدم مكعب يوميًا، إلى جانب سفينتين إضافيتين، واحدة ستعمل في ميناء الإسكندرية، وأخرى للطوارئ في ميناء العقبة، ضمن جهود الحكومة لدعم أمن الطاقة واستقرار الإمدادات.

إشادة أفريقية بالتجربة المصرية في التنمية خلال قمة الاتحاد الأفريقي

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالإشارة إلى أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي للاتحاد الأفريقي، مؤكدًا أن القادة الأفارقة أبدوا تقديرهم الكامل للتجربة المصرية التنموية، التي تقدم نموذجًا ناجحًا في مواجهة التحديات الجيوسياسية والتنموية التي تواجه القارة السمراء.