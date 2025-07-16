نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء: عزل حركة النقل الثقيل عن السيارات العادية على الطريق الإقليمي لتحسين الأمان المروري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، أن الدولة بصدد تنفيذ خطة لعزل حركة النقل الثقيل عن حركة السيارات العادية على الطريق الدائري الإقليمي، وذلك في إطار تحسين منظومة النقل والحد من الحوادث.

وأوضح مدبولي أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الحكومة المستمرة لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها، وتعزيز مستويات السلامة المرورية على المحاور الحيوية التي تربط المحافظات والمدن الجديدة، مشيرًا إلى أن فصل مسارات المركبات سيُسهم في تخفيف الضغط المروري، وتقليل نسب الحوادث، خصوصًا في أوقات الذروة.

فصل المسارات ضمن خطط تطوير البنية التحتية الوطنية

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع رؤية الدولة 2030 لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددًا على أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لرفع كفاءة الطرق الاستراتيجية، وعلى رأسها الطريق الإقليمي الذي يُعد أحد أهم الشرايين المرورية في مصر، ويربط بين عدد كبير من المحافظات والطرق السريعة.

وأشار إلى أن الجهات المعنية بدأت بالفعل في وضع المخططات التنفيذية اللازمة لتخصيص مسارات منفصلة للشاحنات الثقيلة، بما يحافظ على سلامة السائقين، ويُقلل من فرص حدوث التصادمات الناتجة عن التداخل بين السيارات الملاكي والنقل الثقيل.

دعم اقتصادي وبيئي من خلال تحسين المرور

ولفت مدبولي إلى أن فصل حركة النقل عن السيارات العادية لن يخدم فقط الأمن والسلامة المرورية، بل سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الفاقد الزمني، وتقليص معدلات استهلاك الوقود والانبعاثات الناتجة عن التكدسات المرورية، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.