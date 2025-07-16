رسميا.. فايلر يتولى تدريب دي سي يونايتد الأمريكي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 يوليو 2025 08:32 مساءً - أعلن نادي دي سي يونايتد الأمريكي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع المدير الفني السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي السابق، لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

قال بيان النادي الأمريكي: "وافق دي سي يونايتد على تعيين المدرب السويسري، ذو الخبرة العالمية رينيه فايلر، مدربًا رئيسيًا للنادي، بانتظار حصوله على تصريح عمل أمريكي. وسيواصل كيفن فلاناجان عمله كمدرب رئيسي مؤقت حتى وصول فايلر.

قال فايلر: "دي سي يونايتد نادٍ ذو تاريخ عريق وقاعدة جماهيرية جماهيرية متحمسة. الأساسات الموجودة هنا تمنحني الثقة فيما يمكننا بناءه. لا يزال أمامنا الكثير من العمل، لكنني ملتزم تمامًا بقيادة هذا النادي إلى حيث ينتمي، والمنافسة على أعلى مستوى في الدوري الأمريكي لكرة القدم."

بخبرة تدريبية تزيد عن 24 عامًا وستة ألقاب رئيسية، أصبح فايلر المدرب الأكثر خبرة وإنجازًا في تاريخ دي سي يونايتد وينضم إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم كواحد من أكثر المدربين حصولًا على الأوسمة في الدوري.

كمدرب، فاز فايلر بألقاب دوري في بلجيكا ومصر وسويسرا، وحلّ ضمن المراكز الثلاثة الأولى في خمس بطولات محلية مختلفة. تشمل مسيرته المهنية وصوله إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي مع أندرلخت، ولقب دوري مصري مع الأهلي، أحد أنجح الأندية الأفريقية. يُعرف فايلر ببنيته التكتيكية، وتركيزه على تطوير اللاعبين، وقدرته على تحقيق نتائج إيجابية في بيئات عمل عالية الضغط، وهو ما يجعله نهجًا مجربًا.