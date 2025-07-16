نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: لا نكابر ونعترف بالأخطاء.. والنقد حق للمواطن في مواجهة حروب الجيل الرابع والخامس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية إدراك ما تواجهه الدولة من محاولات للتشكيك في إنجازاتها عبر ما وصفه بـ "حروب الجيل الرابع والخامس"، التي تستهدف وعي المواطن وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تنكر وقوع بعض الحوادث التي شهدتها الأيام الأخيرة، معربًا عن أسفه حيالها، ومشددًا على أن الاعتراف بالأخطاء هو بداية الإصلاح، مشيرًا إلى ضرورة التوازن بين النقد البناء وصورة الدولة في الخارج.

حروب الجيل الرابع والخامس تهدد وعي المواطن

قال رئيس الوزراء إن ما يُعرف بحروب الجيل الرابع والخامس تسعى لزرع الشك في نفوس المواطنين تجاه الدولة ومؤسساتها، مؤكدًا أن هذه الحملات لا تستند إلى النقد البناء، بل إلى بث الإحباط والتشكيك في كل ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع.

الحكومة لا تُكابر وتقر بالأخطاء

أقر مدبولي بأن بعض الحوادث الأخيرة أثارت قلقًا في الشارع المصري، قائلًا: "نحن كحكومة نأسف لها ولا نكابر، بل نعترف ونريد الأفضل دائمًا"، مؤكدًا أن مواجهة الأزمات تتطلب شفافية وصدقًا في التعامل مع الرأي العام، مشددًا على أن الحكومة تعمل على تحسين الأداء ومعالجة أوجه القصور.

النقد حق مكفول ولكن بصورة مسئولة

أكد رئيس الوزراء أن النقد حق مشروع لكل مواطن مصري، لكنه تساءل عن الشكل العام الذي نود تصديره للخارج في ظل بيئة إعلامية عالمية تلتقط كل تفصيلة.

وأضاف أن هناك دولًا لا تسمح بإظهار أي سلبيات، بل تعاقب من يُبرزها، بينما في مصر يتم احترام الرأي الآخر، ولكن المطلوب هو النقد البناء الذي يهدف إلى الإصلاح لا إلى الهدم.