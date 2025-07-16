نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: مصر تغيرت كثيرًا.. ونواجه حروب الجيل الخامس بالتنمية والشفافية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مؤتمر صحفي عقده من مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التنمية والتطوير، رغم التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجهها.

وأوضح مدبولي أن ما تشهده الدولة من إنجازات ملموسة على الأرض، أصبح محل إشادة من جميع الزائرين الدوليين، في ظل مساع حثيثة لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة لا تنكر وجود بعض الحوادث المؤسفة، لكنها تتعامل معها بشفافية ودون مكابرة، في الوقت الذي تتعرض فيه الدولة لمحاولات مستمرة لتشويه إنجازاتها ضمن ما يعرف بـ "حروب الجيل الرابع والخامس"، مؤكدًا في الوقت نفسه احترام الحكومة الكامل لحق المواطنين في النقد البنّاء.

إشادة دولية بجهود التنمية في مصر

وأشار مدبولي إلى أن "كل ضيف يزور مصر يبدي انبهاره بحجم التغيرات والتنمية التي طرأت على الدولة"، مشيرًا إلى أن الدولة اختارت مسارًا صعبًا من أجل بناء مستقبل مستدام، يعزز من جودة حياة المواطنين ويؤسس لاقتصاد قوي.

مواجهة حروب الجيل الخامس

أكد رئيس الوزراء أن هناك محاولات ممنهجة لتشكيك المواطن في الدولة ومؤسساتها، ضمن ما يُعرف بحروب الجيلين الرابع والخامس، والتي تهدف إلى بث الإحباط وزعزعة الثقة. وقال: "نحن لا نكابر، بل نقر بوجود بعض المشكلات، ونتعامل معها بجدية، ونعمل على تحسين الأداء باستمرار".

لا مانع من النقد لكن المسؤولية مطلوبة

أوضح مدبولي أن الحكومة لا ترفض النقد، بل تعتبره حقًا كاملًا للمواطن، لكنه دعا في الوقت ذاته إلى النظر في "الصورة التي تُنقل للخارج"، محذرًا من أن بعض الدول لا تسمح بأي انتقاد علني، ويتعرض من يفعل ذلك للمحاسبة.

مستشفى "هرمل" تطور شامل لخدمة مرضى الأورام

أعلن رئيس الوزراء عن خطة لتطوير مستشفى دار السلام "هرمل"، من خلال مضاعفة عدد الأسرة، وتحويله إلى مستشفى متخصص في علاج جميع أنواع الأورام، وليس فقط أورام الثدي. وأضاف: "لم يتوقف العمل بالمستشفى أثناء التطوير، ونحن نستقدم أفضل الشركات العالمية لعلاج المواطن المصري داخل بلده".

خطة استراتيجية للزراعة وأعضاء المجلس الأعلى للثقافة الجدد قامات حقيقة

كشف مدبولي عن وجود رؤية استراتيجية لتوجيه الفلاحين بشأن المحاصيل التي يجب زراعتها، وتحديد أماكن التوزيع الجغرافي للمنتجات، بهدف تقليل الفاقد ومنع التكدس، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع الطفرة التي تحققها الصادرات الزراعية المصرية.

وأشاد رئيس الوزراء بأعضاء المجلس الأعلى للثقافة الجدد، مؤكدًا أن "ما تم اختياره قامات حقيقية"، وأن العمل الثقافي لا يقاس بالعمر، بل بالكفاءة والقدرة على العطاء.

التزامات مالية وسفن تغويز لضمان الكهرباء

أوضح مدبولي أن مصر سددت مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب، وستسدد 1.4 مليار دولار إضافية بنهاية العام، مما يعزز الثقة في الاقتصاد. كما أعلن دخول ثلاث سفن للتغويز الخدمة بميناء العين السخنة، تضخ مجتمعة 2250 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، إلى جانب سفينتين إضافيتين في الإسكندرية والعقبة للطوارئ.

شهادة دولية: الاقتصاد المصري صامد

أشاد معهد التمويل الدولي بمرونة الاقتصاد المصري، وقدرته على الصمود أمام الأزمات المتتالية، وهي شهادة تعكس نتائج الإصلاحات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وأعلن مدبولي عن انخفاض معدل التضخم إلى 14.4%، مشيرًا إلى أن الحكومة تتابع بدقة تطورات الوضع الاقتصادي لضمان استقراره وتحقيق التوازن بين الأسعار والمستوى المعيشي للمواطنين.

إشادة أفريقية بالتجربة المصرية

أشار مدبولي إلى التقدير الكبير الذي تحظى به مصر من قبل القادة الأفارقة، خلال القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي، التي عُقدت مؤخرًا، مؤكدًا أن مصر تُعد نموذجًا ملهمًا في التنمية وتحقيق الاستقرار رغم التحديات الجيوسياسية المعقدة في القارة.



