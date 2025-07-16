نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يفض دور الانعقاد الخامس للنواب والشيوخ.. قرارات جمهورية تنهي الدورة البرلمانية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارين جمهوريين بفض دور الانعقاد العادي الخامس لكل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وذلك في ختام أعمال الدورة البرلمانية للعام التشريعي الجاري 2025.

وتبدأ فترة فض الانعقاد اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 9 يوليو 2025، والموافق 14 من شهر المحرم لعام 1447 هجريًا، حسب ما نص عليه القراران الجمهوريان.

القرار الجمهوري رقم 368 لسنة 2025

جاء في القرار الجمهوري رقم 368 لسنة 2025، أنه قد تقرر فض دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وذلك بعد الاطلاع على الدستور المصري، وأحكام اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، وبعد موافقة مجلس النواب.

وقد شهد هذا الدور من الانعقاد نشاطًا تشريعيًا مكثفًا، تضمن مناقشة وإقرار العديد من القوانين المهمة، خاصة في مجالات الاقتصاد، الاستثمار، الحماية الاجتماعية، والنقل، في ظل التحديات التي تشهدها البلاد إقليميًا ودوليًا.

كما صدر القرار الجمهوري رقم 369 لسنة 2025، والذي ينص على فض دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، وجاء القرار بناءً على الدستور، ووفقًا لما نص عليه القانون رقم 2 لسنة 2021 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس، وبعد موافقة مجلس الشيوخ رسميًا.

وقد اضطلع مجلس الشيوخ خلال هذه الدورة بدوره الاستشاري والتنسيقي، مقدمًا رؤى وتوصيات تشريعية دعمت عمل مجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بالتشريعات المكملة للدستور، وخطط الدولة للتنمية المستدامة.

استعدادات للدورة البرلمانية الجديدة

ومن المقرر أن تُستأنف جلسات البرلمان بدورته الجديدة مع بدء الفصل التشريعي المقبل، وذلك عقب دعوة رئيس الجمهورية للانعقاد في الموعد الدستوري المقرر.

وتتجه الأنظار خلال المرحلة المقبلة نحو تجديد التشكيلات البرلمانية داخل اللجان النوعية والمكاتب الفنية، إضافة إلى استعراض أولويات التشريع في ملفات التعليم، الصحة، الأمن الغذائي، وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية.

تأتي تلك القرارات الجمهورية ضمن الإطار الدستوري المنظم للعمل النيابي في مصر، بما يضمن انتظام الدورات البرلمانية، وتحقيق التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.