نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رسميًا.. السيسي يُنهي دور الانعقاد الخامس للبرلمان ويصدر قرارات جمهورية بفض مجلسي النواب والشيوخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارين جمهوريين بفض دور الانعقاد العادي الخامس لكل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 9 يوليو 2025، والموافق 14 من شهر المحرم لعام 1447هـ.

قرار جمهوري بفض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب

نص القرار الجمهوري رقم 368 لسنة 2025 على فض دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب. وقد صدر القرار استنادًا إلى أحكام الدستور، ووفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

كما أصدر الرئيس القرار الجمهوري رقم 369 لسنة 2025 بشأن فض دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021، وبعد موافقة مجلس الشيوخ على القرار.