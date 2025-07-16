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أحمد جودة - القاهرة - بقرارات جمهورية.. السيسي يُنهي دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب والشيوخ 2025

بقرارات جمهورية.. السيسي يُنهي دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب والشيوخ 2025، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارين جمهوريين بفض دور الانعقاد العادي الخامس لكل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وذلك في ختام أعمال الدورة البرلمانية لعام 2025.

القرار رقم 368 لسنة 2025

وجاء في القرار رقم 368 لسنة 2025، فض دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، فيما نص القرار رقم 369 لسنة 2025 على فض دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

وتأتي هذه القرارات وفقًا لما نص عليه الدستور، بعد انتهاء أعمال المجلسين خلال الدورة البرلمانية الجارية، والتي شهدت مناقشة وإقرار عدد من التشريعات والقوانين المهمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

ومن المنتظر أن يُستأنف انعقاد البرلمان بدورته الجديدة بعد دعوة الرئيس للانعقاد في الموعد الدستوري المقرر، وذلك في مستهل الفصل التشريعي المقبل، وسط ترقب لتجديد التشكيلات البرلمانية واستعراض أولويات المرحلة المقبلة.