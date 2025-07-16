نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: تطوير شامل لمستشفى حميات الصف بالتعاون مع المجتمع المدني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمستشفى حميات الصف والتي تشهد تنفيذ أعمال تجديد شامل للأبنية والأقسام، وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والأكسجين، وذلك بمشاركة فعالة من المجتمع المدني من أهالي مركز ومدينة الصف.

وحرص المحافظ على تفقد جانب من الأعمال ميدانيًا حيث شدد على المسؤولين عن التنفيذ بضرورة مراعاة أعلى المعايير الفنية والهندسية أثناء تنفيذ الأعمال، نظرًا لأهمية المستشفى ودورها في تقديم خدمات نوعية ومتخصصة لسكان مدن جنوب محافظة الجيزة.

واستمع المحافظ إلى شرح من مدير مديرية الشؤون الصحية حول خدمات المستشفى، والتي أشارت إلى أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تبلغ 60 سريرًا، بالإضافة إلى 10 أسرة في قسم الاستقبال، ويُجرى حاليًا تنفيذ أعمال تطوير شاملة لأقسام الطوارئ والداخلي والرعاية المتوسطة، إلى جانب تجديد شبكات الأكسجين لضمان تقديم خدمة صحية متميزة.

كما تفقد المحافظ سير العمل داخل أقسام الاستقبال والعناية المركزة والأسنان والمعامل والحضّانات بمستشفى الصف المركزي، للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات وتواجد الأطباء وأطقم التمريض والفنيين في مواقعهم.

وحرص المحافظ على مراجعة الجداول الخاصة ببرامج الصيانة اليومية وسجلات دخول وخروج الحالات بالأقسام المتخصصة، مشددًا على أهمية سرعة إنجاز الأعمال أولًا بأول لضمان تشغيل المستشفى بكامل طاقتها على مدار الساعة.

وشملت جولة المحافظ أيضًا تفقد أعمال التوسعة والتطوير الجارية بالمعهد الفني الصحي للتمريض التابع للمستشفى، والذي من المقرر أن يشهد إضافة 8 فصول جديدة، ما سيُسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمعهد بإضافة 240 طالبًا، إلى جانب رفع كفاءة الأقسام المختلفة، وتعزيز الاعتماد على الوسائل التكنولوجية في العملية التعليمية والتدريبية بما يُسهم في تأهيل كوادر تمريضية على أعلى مستوى.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف، معاون المحافظ وا أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، والدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية وفرج عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة الصف.

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