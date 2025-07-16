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تعرف على أسماء المنظمات المقيدة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ حتى الآن

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تعرف على أسماء المنظمات المقيدة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ حتى الآن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 يوليو 2025 06:40 مساءً - أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، بيانًا مهمًا بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية والأجنبية والمجالس القومية للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات، والتي جاءت كالتالي:

 

 

أسماء المنظمات المقيدة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ حتي الآن

 

 

أولا: الجمعيات والمؤسسات المصرية التالية "منظمات المجتمع المدنى المحلى":

 

1- جمعية مجلس شباب المستقبل لتنمية المجتمع

 

2- جمعية المركز الإعلامي لحقوق الإنسان

 

3- مؤسسة سفراء السلام للتنمية المستدامة

 

ثانيا: المنظمات والمؤسسات الدولية التالية "منظمات المجتمع المدنى الدولية":

 

1- مؤسسة اليزيا للإغاثة

 

2- منتدى جالس أوغندا

 

3- منظمة ايكو ( اليونان )

 

4- المنظمة العربية لحقوق الإنسان

 

ثالثا: المجلس القومي لحقوق الإنسان

 

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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