تعرف على أسماء المنظمات المقيدة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ حتى الآن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 يوليو 2025 06:40 مساءً - أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، بيانًا مهمًا بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية والأجنبية والمجالس القومية للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات، والتي جاءت كالتالي:

أسماء المنظمات المقيدة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ حتي الآن

أولا: الجمعيات والمؤسسات المصرية التالية "منظمات المجتمع المدنى المحلى":

1- جمعية مجلس شباب المستقبل لتنمية المجتمع

2- جمعية المركز الإعلامي لحقوق الإنسان

3- مؤسسة سفراء السلام للتنمية المستدامة

ثانيا: المنظمات والمؤسسات الدولية التالية "منظمات المجتمع المدنى الدولية":

1- مؤسسة اليزيا للإغاثة

2- منتدى جالس أوغندا

3- منظمة ايكو ( اليونان )

4- المنظمة العربية لحقوق الإنسان

ثالثا: المجلس القومي لحقوق الإنسان