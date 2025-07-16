أمن الجيزة يسيطر على أحد الأشخاص حاول الانتحار في بث مباشر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 يوليو 2025 05:24 مساءً - فى إطار كشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من الأهالي بقيام أحد الأشخاص بمحاولة الانتحار بالشقة سكنه بدائرة قسم شرطة ثالث إكتوبر باستخدام سلاح أبيض خلال "بث مباشر" عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي من هاتفه المحمول.

بالانتقال والفحص تبين قيام (أحد الأشخاص ) بمحاولة الانتحار، وتم السيطرة عليه والتحفظ على السلاح الأبيض الذى كان بحوزته.. وتبين عدم وجود أية إصابات ظاهرية به ، وبمواجهته قرر بإرتكابه الواقعة لمروره بحاله نفسية سيئة لسوء معاملة والديه له، وبسؤال والدته قررت بأن نجلها يعانى من مرض نفسى ، ويعالج منه بإحدى المستشفيات منذ عام 2015 ، وأنكرت إدعائه بتعديها ووالده عليه بالضرب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.