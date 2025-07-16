مرور مطروح يسحب تراخيص سيارة مخالفة لشروط الأمن والمتانة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 يوليو 2025 05:24 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد رجال الشرطة بسحب تراخيص سيارته وتحرير مخالفة مرورية له بأحد الأكمنة بمحافظة مطروح دون وجه حق لعدم سداده مخالفة فورية.

بالفحص أمكن تحديد السيارة وقائدها القائم على تصوير مقطع الفيديو (مقيم بمحافظة أسيوط - له معلومات جنائية) وبسؤاله قرر بتضرره من سحب تراخيص سيارته وتحرير مخالفة مرورية ضده (عدم توافر شروط الأمن والمتانة) دون وجه حق ، وتبين أنه تم سحب تراخيصه دون تجاوز من رجال المرور، وبإعادة فحص السيارة بمعرفة المهندس الفنى المختص تبين عدم توافر شروط الأمن والمتانة بها.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.