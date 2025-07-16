نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة الوطنية للانتخابات تشكل لجان لرصد مخالفات دعاية انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025، عن تشكيل لجان لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، وذلك في إطار جهودها لضمان نزاهة العملية الانتخابية والتزام جميع المرشحين بالضوابط القانونية والدستورية الحاكمة.

وذكرت الهيئة، في بيان رسمي، أن هذه اللجان ستكون معنية برصد كافة الوقائع التي قد تمثل مخالفات للدعاية الانتخابية في نطاق كل محافظة على حدة، وفقًا لما نص عليه الدستور والقانون، وكذلك مدونة السلوك الانتخابي، والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة الوطنية بشأن الدعاية.

لجان متخصصة في مراقبة الإعلانات والحسابات الانتخابية بالمحافظات

وأوضحت الهيئة أن اللجان التي تم تشكيلها ستباشر عملها استنادًا إلى كشوف رسمية تم نشرها بالجريدة الرسمية، وتضم ممثلين عن الجهات المعنية بمراقبة الانتخابات، من بينهم أعضاء من الهيئات القضائية والرقابية، بالإضافة إلى متخصصين في الشؤون القانونية والإعلامية.

وستتولى هذه اللجان رصد وتحليل وسائل الدعاية المستخدمة من قبل المرشحين، ومراقبة التزامهم بالقواعد المتعلقة بحجم الإنفاق والإعلانات والمواد الإعلامية، فضلًا عن متابعة ما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية المختلفة، والتدقيق في حسابات الحملات الانتخابية لضمان الشفافية.



ضمان النزاهة الانتخابية والتزام المرشحين بالقانون

وأشارت الهيئة إلى أن تشكيل لجان الرصد يأتي ضمن استراتيجيتها الشاملة لحماية المسار الديمقراطي، ومنع أي تجاوزات من شأنها التأثير على إرادة الناخبين أو الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.

وأكدت أن أي مخالفة يتم رصدها ستُحال فورًا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إصدار توصيات بإلغاء نتائج المرشحين المخالفين في حال ثبت ارتكابهم لانتهاكات جسيمة.