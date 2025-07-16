الهيئة الوطنية للصحافة: رؤساء تحرير جدد للأهرام الرياضي وآخر ساعة وعقيدتي وبوابة روزاليوسف

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 يوليو 2025 03:33 مساءً - قررت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها اليوم الأربعاء الموافق 16/7/2025 برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي وحضور كلاً من الأستاذ علاء ثابت وكيل الهيئة والأستاذ عمرو الخياط والأستاذ حمدي رزق والدكتور سامح محروس والأستاذ أسامة أبو باشا والأستاذة سحر الجعارة أعضاء الهيئة والأستاذة مروة السيسي أمين عام الهيئة الوطنية للصحافة الموافقة على ما يلي :

أولاً : تعيين الأستاذ/ محمود صبري أحمد محمود رئيساً لتحرير مجلة الأهرام الرياضي بدلاً من الأستاذ / خالد عبد المنعم حسن اسماعيل ، لبلوغه سن المعاش ، وذلك استكمالاً للمدة المتبقية من رئاسة التحرير.

ثانياً : تعيين الأستاذ/ أحمد محمود هاشم خليفة رئيساً لتحرير مجلة أخر ساعة بدلاً من الأستاذ / عصام محمد السباعي محمد، لبلوغه سن المعاش ، وذلك استكمالاً للمدة المتبقية من رئاسة التحرير.

ثالثاً : تعيين الأستاذ/ مصطفى يس عبد الرحيم محمد رئيساً لتحرير جريدة عقيدتي بدلاً من الأستاذ / محمد فتح الله محمدعلي الأبنودي ، لبلوغه سن المعاش ، وذلك استكمالاً للمدة المتبقية من رئاسة التحرير.

رابعاً : يتولى الأستاذ/ أحمد نصر السيد إمبابي رئاسة تحرير بوابة روزاليوسف الإلكترونية بدلاً من الأستاذ / أيمن عبد المجيد محمد عبد المجيد، وذلك استكمالاً للمدة المتبقية من رئاسة التحرير، إلى جانب رئاسة تحرير مجلة روزاليوسف .

ناقشت الهيئة تقارير وتوصيات لجنة تطوير المحتوى المهني، وأوصت باستمرار اللجنة في أعمالها الفترة المقبلة وعرض نتائج أعمالها على اجتماع الهيئة القادم.