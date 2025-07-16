“كونتكت” تعزّز الاستدامة في قطاع التأمين بشراكات مع GIZ لدعم المشروعات الصغيرة وتمكين المرأة اقتصاديًا

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أحمد جودة - القاهرة - في إطار التزامها بتبني معايير الاستدامة وتعزيز دورها المجتمعي، يواصل قطاع التأمين في مجموعة “كونتكت” جهوده لتوسيع مظلة التأمين المستدام في السوق المصري، من خلال تعاون استراتيجي مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) – مصر.

يأتي هذا التعاون في سياق مبادرتين نوعيتين تستهدفان دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة داخل بيئة العمل، وذلك عبر شركاتها التابعة: “ثروة للتأمين” و”كونتكت للوساطة التأمينية”.





“ثروة للتأمين” ضمن برنامج “InsurGrow Egypt 2025” لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة





وقع اختيار الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) مصر على شركة “ثروة للتأمين” كواحدة من بين ثلاث شركات فقط على مستوى الجمهورية للمشاركة في برنامج “InsurGrow Egypt 2025”، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين وعدد من الشركاء المحليين والدوليين.

ويستمر البرنامج لمدة ستة أشهر، ويهدف إلى تطوير منتجات تأمينية مبتكرة ومخصصة لتلبية احتياجات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

يسعى البرنامج إلى دعم هذه المشروعات في إدارة المخاطر بكفاءة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين، بما يُسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام. ويُعد اختيار “ثروة للتأمين” شهادة على الثقة في خبراتها الطويلة والتزامها المتواصل بخدمة هذا القطاع الحيوي.

وقد أعرب الأستاذ أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، عن فخره بالمشاركة في البرنامج، مؤكدًا أن “التعاون مع GIZ مصر يتيح فرصة حقيقية لإحداث نقلة نوعية في تصميم وتقديم الحلول التأمينية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسنعمل من خلال هذا التعاون على تطوير نماذج قابلة للتطبيق على نطاق واسع، ترتكز على فهم عميق للسوق المحلي واحتياجات رواد الأعمال”.



“كونتكت للوساطة التأمينية” تنضم إلى مبادرة “Women on Track” لتمكين المرأة

من جانبها، جددت شركة “كونتكت للوساطة التأمينية” شراكتها مع GIZ مصر من خلال الانضمام إلى برنامج “Women on Track”، الذي يستهدف خلق بيئة عمل دامجة ومستدامة للمرأة، لا سيما في القطاعات التي يسيطر عليها تمثيل مرتفع من الرجال.

ويتضمن البرنامج سلسلة من الأنشطة التدريبية والاستشارية، تشمل تطوير السياسات الداخلية، وبناء قدرات الفرق الإدارية، وتطبيق أدوات فعالة لتعزيز مشاركة المرأة في المناصب القيادية والوظائف الفنية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي “كونتكت للوساطة التأمينية” لترسيخ العدالة المؤسسية وتعزيز مبادئ التنمية المستدامة داخل بيئة العمل.

وأكدت السيدة نهال بريك، العضو المنتدب لشركة كونتكت للوساطة التأمينية، أهمية هذه الشراكة قائلة: “تعكس هذه الشراكة رؤيتنا لبناء بيئة عمل تتسم بالتنوع والمساواة، انطلاقًا من إيماننا بأن تمكين المرأة ليس فقط خطوة نحو العدالة، بل عنصر أساسي لدفع النمو وتعزيز التنافسية، ونحن فخورون بالمشاركة في هذه المبادرة بالتعاون مع GIZ مصر، التي نراها محطة محورية في مسيرتنا نحو بيئة عمل أكثر تقدمًا واحترافية.”

المبادرات جزء من مشروع JPSME لتطوير بيئة العمل وتعزيز الشراكات الدولية

تُعد المبادرتان جزءًا من مشروع “JPSME”، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) مصر، التابعة لوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ). ويهدف المشروع إلى تحسين ظروف بيئة العمل وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص المصري والمؤسسات الدولية، من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

من خلال هذه الشراكات، تؤكد مجموعة “كونتكت” مكانتها كمؤسسة مالية متكاملة تضع مفاهيم الاستدامة والشمول في صميم استراتيجياتها، وتسهم بفعالية في بناء مستقبل أكثر عدالة وتمكينًا في سوق التأمين المصري.